Материалы по темеНеобычные модификации Лады Ларгус: теперь вы видели всё!
Можете с ходу назвать хотя бы три-четыре модели отечественных автомобилей, на которые серийно устанавливались иностранные двигатели? Вот-вот! Людям посвященным приходят на ум разве что Москвич Святогор с двигателем Renault да продукция Горьковского автозавода с «сердцами» компании Chrysler. А те, кто далек от автомобильного мира, при этом вопросе и вовсе впадают в ступор.
Но... стоит заморочиться этим вопросом чуть серьезнее — и на поверхность всплывает целая масса примеров. Оказывается, под капотами советских и российских машин можно встретить японские, французские, американские и даже китайские двигатели. Листайте, смотрите — и обязательно комментируйте.
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Фото: фирмы-производители и из архива автора
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