Подобные заимствования начались раньше, чем вы думаете. К примеру, самому раннему автомобилю в подборке ЗР в этом году стукнуло аж 90 лет!

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Можете с ходу назвать хотя бы три-четыре модели отечественных автомобилей, на которые серийно устанавливались иностранные двигатели? Вот-вот! Людям посвященным приходят на ум разве что Москвич Святогор с двигателем Renault да продукция Горьковского автозавода с «сердцами» компании Chrysler. А те, кто далек от автомобильного мира, при этом вопросе и вовсе впадают в ступор.

Но... стоит заморочиться этим вопросом чуть серьезнее — и на поверхность всплывает целая масса примеров. Оказывается, под капотами советских и российских машин можно встретить японские, французские, американские и даже китайские двигатели. Листайте, смотрите — и обязательно комментируйте.

Как советские автомобили переделывали за рубежом, читайте тут.

13 неизвестных фактов из истории советского автопрома мы собрали в этой публикации.

Про гибрид УАЗа с ГАЗом и другие малоизвестные серийные модели времен СССР читайте здесь.





Фото: фирмы-производители и из архива автора