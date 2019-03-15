Новые мотор, коробка-автомат, системы безопасности и оборудование. Но не всё для России.

Маловато будет!

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Отправляясь на презентацию, как любят писать маркетологи, «нового» Мерседеса V‑класса, я ожидал увидеть как минимум космический корабль. И вот напрягаю зрительную память: что изменили-то? Чуть больше хрома, новый бампер с широким зевом воздухозаборника, а у версии AMG Line боковые воздуховоды сделали шире. Перекроена решетка радиатора, обновлен рисунок колес (17–19 дюймов). И это всё?

Почему бы не позаимствовать у S‑класса огромные графические экраны и сенсорные панели на руле? Мечтать не вредно! Оставили как было. Поменяли лишь дизайн дефлекторов вентиляции. Даже старомодный рычаг темпомата на месте.

Mercedes-Benz V‑класса

Плюс в том, что материалы по-прежнему хороши. Передняя панель может быть отделана карбоном или под дерево, а салон обошьют кожей — только плати. Кстати, с рестайлингом появилась высококачественная кожа цвета Tartufo («трюфель»).

Теперь V‑класс оснащен продвинутой системой автоторможения, распознающей другие машины, пешеходов и неподви­жные препятствия. Ее позаимствовали у Е‑класса. В случае опасности электроника подает водителю звуковой сигнал, а если тот не реагирует, останавливает автомобиль.

От Е‑класса достались светодиодные матричные фары и система управления дальним светом Adaptive Highbeam Assist Plus. Теперь можно постоянно ездить с включенным дальним, не ослепляя ­других водителей.

Роскошный кемпер Marco Polo будет доступен и российским покупателям. Если поднять крышу, образуется второй этаж со спальным местом.

Разговорился с инженером-разработчиком Патриком Хейдеманом:

— Есть ли шанс увидеть «автопилотный» V‑класс?

— Надеюсь! Ждем законодателей: как только появится юридическая база, за инженерами дело не станет.

БИЗНЕС НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ В 2016 году на выставке IAA‑2016 в Ганновере представили концепткар Vision Van [1] (ЗР, № 9, 2016) с 75‑киловаттным электромотором (102 л.с.) и запасом хода 240 км. Это был знак. А в прошлом году в Европе начались продажи электрического развозного грузовичка eVito [2] за 39 990 евро. Тяговые батареи разместили под полом, но объем грузового отсека не изменился. Электромотор — мощностью 84 кВт, запас хода — 150 км. Немцы говорят, что с полной загрузкой и включенным отопителем салона машина точно проедет 100 км. Во второй половине этого года ждем электрический eSprinter. Следующим шагом станет появление электровэна, заточенного как под нужды большой семьи, так и под перевозку VIP-клиентов. Vision Van

eVito



Нас не задушишь

Главная техническая новость — известный по E‑классу 2-литровый дизель OM654 в двух вариантах мощности: 190 л.с. (440 Н·м) и 239 л.с. (500 Н·м). Он сменил мотор с индексом ОМ651. В пару к нему приставлена 9-ступенчатая коробка передач 9G-Tronic с гидротрансформатором (прежде была 7-ступенчатая). Подрулевиками водитель может переключать передачи вручную. Либо с помощью переключателя Dynamic Select изменить настройки силового агрегата и коробки передач на «комфорт» или «спорт».

Дизель — часть семейства модульных моторов Mercedes-Benz, выпускающихся с 2016 года. Новое «сердце» V‑класса на 30 кг легче предшественника и, как заявляют разработчики, на 13% экономичнее: 190‑сильный V‑класс потребляет всего 5,9 литра солярки на сотню.

Интерьер тот же, обновили лишь дефлекторы вентиляции. Переднюю панель можно отделать матированным алюминием, карбоном, рояльным лаком или под дерево.

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Особенности мотора — алюмини­евый блок цилиндров, стальные поршни, система впрыска Common Rail четвертого поколения, ступенчатые камеры сгорания; на стенках цилиндров — специальное покрытие Nanoslide для уменьшения потерь на трение. Как и у бензиновых двигателей, первый нейтрализатор установлен рядом с выпускным коллектором, а дополнительный, с катализатором блокировки аммиака ASC, — в выпускном тракте.

Система рециркуляции отработавших газов EGR многоканальная — забирает отработавшие газы из нескольких точек. Предусмотрен впрыск раствора мочевины AdBlue. Как вы поняли, дизель будет чувствителен к качеству топлива.

Впервые на V‑классе появились кресла класса люкс с поддержкой ног и функцией массажа.

К пяти вариантам отделки салона добавилась кожа цвета Tartufo («трюфель»). На всех сиденьях — крепления для детских кресел. Панорамная крыша — опция.

Задние кресла раскладываются так, что образуют полноценную двухспальную кровать.

Андреас Хассельвандер, главный инженер среднеразмерных фургонов Mercedes-Benz, рассказал мне, что по «железу» дизель — как на Е‑классе, изменили лишь программу управления мотором и алгоритм переключения коробки передач. Первую передачу сделали «длиннее», чем у Е‑класса, - для лучшей тяги на малых оборотах.

Андреас и слышать не хочет о дизельгейте:

— Хотя у нас и начали гнобить дизели, они никуда не денутся! Для машин такого класса это оптимальный агрегат. А в будущем появятся более экономичные и чистые дизель-электрические вэны.

В кемпере Marco Polo есть мойка и газовая плита с двумя конфорками. Пользоваться удобно.

СВОЯ ИГРА Первое поколение Фау-класса с индексом W447 появилось в 2014 году и сменило устаревшие Viano и R‑класс. В основу легла платформа Viano, но немцы ее переделали на 95%. Тогда же появились богатые материалы отделки и россыпь опций — микроавтобус, который используют и в бизнесе, и как личный транспорт, обязан смотреться и ощущаться «дорого-богато». Европа первой тепло приняла автомобиль, в 2015 году стартовали продажи в Японии и странах Персидского залива, годом позже — в Китае. За всё время продано более 209 тысяч машин. Отличный результат для нишевой модели! Секрет в том, что в премиум-сегменте практически нет конкурентов — разве что Volkswagen Multivan. В России V‑класс тоже любят: в 2018 году продано 1606 машин, а Мультивэнов — 1221 экземпляр. Volkswagen Multivan

Есть соперник родом из Японии. Пришедший на российский рынок в 2015 году Toyota Alphard предлагается только в богатых исполнениях и с бензиновым 3,5-литровым мотором.



Россия не принимает?

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Мотор для V‑класса сертифицирован в соответствии с европейскими нормами токсичности Euro 6d-Temp (одна из градаций Euro 6) по сертификационной методике WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test procedure). В России он пока не появится, и вовсе не потому, что немцы сомневаются в качестве нашей солярки. Наоборот, они считают ее неплохой. Просто новые европейские эконормы Россия, как и Австралия с Африкой, пока не признала, а по старым современный дизель сертифицировать нельзя. Так что у нас останется прежний 2,1‑литровый дизель OM651 (136 или 163 л.с.). Девятиступенчатый автомат мы тоже не увидим — его не подружить со старым мотором.

В Европе прием заказов на обновленный V‑класс открывают в марте. Цена в Германии — 36 990 евро (включая НДС 19%) за заднеприводную машину. Российские цены пока не названы. Быть может, старые мотор и коробка позволят сделать нам предложение, от которого будет трудно отказаться?

У 2-литрового дизеля мощностью 239 л.с. (V300d) есть функция over-torque. С ее помощью водитель может кратковременно добавить вэну 30 Н·м момента.

Выше уровень комфорта, шире список опций Мало технических новшеств

Mercedes-Benz V-класса V250d V250d 4Matic V300d V300d 4Matic Длина / ширина / высота / база 5140 / 1928 / 1880 / 3200 мм Объем багажника (VDA) 1030–4630 л Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1951 см³; 140 кВт / 190 л.с.; 440 Н·м дизельный, Р4, 16 клапанов, 1951 см³; 176 кВт / 239 л.с.; 500 Н·м Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с 10,2 с 7,9 с 8,3 с Максимальная скорость 205 км/ч 199 км/ч 220 км/ч 214 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 57 л ДТ / 57 л ДТ / 57 л ДТ / 57 л Расход топлива: смешанный цикл 5,9 л / 100 км 6,5 л / 100 км 5,9 л / 100 км 6,5 л / 100 км Трансмиссия задний привод; A9 полный привод; A9 задний привод; А9 полный привод; A9

Фото: Daimler