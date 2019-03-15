Маловато будет!
Почему бы не позаимствовать у S‑класса огромные графические экраны и сенсорные панели на руле? Мечтать не вредно! Оставили как было. Поменяли лишь дизайн дефлекторов вентиляции. Даже старомодный рычаг темпомата на месте.
Плюс в том, что материалы по-прежнему хороши. Передняя панель может быть отделана карбоном или под дерево, а салон обошьют кожей — только плати. Кстати, с рестайлингом появилась высококачественная кожа цвета Tartufo («трюфель»).
Теперь V‑класс оснащен продвинутой системой автоторможения, распознающей другие машины, пешеходов и неподвижные препятствия. Ее позаимствовали у Е‑класса. В случае опасности электроника подает водителю звуковой сигнал, а если тот не реагирует, останавливает автомобиль.
От Е‑класса достались светодиодные матричные фары и система управления дальним светом Adaptive Highbeam Assist Plus. Теперь можно постоянно ездить с включенным дальним, не ослепляя других водителей.
Разговорился с инженером-разработчиком Патриком Хейдеманом:
— Есть ли шанс увидеть «автопилотный» V‑класс?
— Надеюсь! Ждем законодателей: как только появится юридическая база, за инженерами дело не станет.
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БИЗНЕС НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
В 2016 году на выставке IAA‑2016 в Ганновере представили концепткар Vision Van [1] (ЗР, № 9, 2016) с 75‑киловаттным электромотором (102 л.с.) и запасом хода 240 км. Это был знак. А в прошлом году в Европе начались продажи электрического развозного грузовичка eVito [2] за 39 990 евро. Тяговые батареи разместили под полом, но объем грузового отсека не изменился. Электромотор — мощностью 84 кВт, запас хода — 150 км. Немцы говорят, что с полной загрузкой и включенным отопителем салона машина точно проедет 100 км.
Во второй половине этого года ждем электрический eSprinter. Следующим шагом станет появление электровэна, заточенного как под нужды большой семьи, так и под перевозку VIP-клиентов.
Vision Van
eVito
Нас не задушишь
Главная техническая новость — известный по E‑классу 2-литровый дизель OM654 в двух вариантах мощности: 190 л.с. (440 Н·м) и 239 л.с. (500 Н·м). Он сменил мотор с индексом ОМ651. В пару к нему приставлена 9-ступенчатая коробка передач 9G-Tronic с гидротрансформатором (прежде была 7-ступенчатая). Подрулевиками водитель может переключать передачи вручную. Либо с помощью переключателя Dynamic Select изменить настройки силового агрегата и коробки передач на «комфорт» или «спорт».
Дизель — часть семейства модульных моторов Mercedes-Benz, выпускающихся с 2016 года. Новое «сердце» V‑класса на 30 кг легче предшественника и, как заявляют разработчики, на 13% экономичнее: 190‑сильный V‑класс потребляет всего 5,9 литра солярки на сотню.
Система рециркуляции отработавших газов EGR многоканальная — забирает отработавшие газы из нескольких точек. Предусмотрен впрыск раствора мочевины AdBlue. Как вы поняли, дизель будет чувствителен к качеству топлива.
Андреас Хассельвандер, главный инженер среднеразмерных фургонов Mercedes-Benz, рассказал мне, что по «железу» дизель — как на Е‑классе, изменили лишь программу управления мотором и алгоритм переключения коробки передач. Первую передачу сделали «длиннее», чем у Е‑класса, - для лучшей тяги на малых оборотах.
Андреас и слышать не хочет о дизельгейте:
— Хотя у нас и начали гнобить дизели, они никуда не денутся! Для машин такого класса это оптимальный агрегат. А в будущем появятся более экономичные и чистые дизель-электрические вэны.
|
СВОЯ ИГРА
Первое поколение Фау-класса с индексом W447 появилось в 2014 году и сменило устаревшие Viano и R‑класс. В основу легла платформа Viano, но немцы ее переделали на 95%. Тогда же появились богатые материалы отделки и россыпь опций — микроавтобус, который используют и в бизнесе, и как личный транспорт, обязан смотреться и ощущаться «дорого-богато».
Европа первой тепло приняла автомобиль, в 2015 году стартовали продажи в Японии и странах Персидского залива, годом позже — в Китае. За всё время продано более 209 тысяч машин. Отличный результат для нишевой модели! Секрет в том, что в премиум-сегменте практически нет конкурентов — разве что Volkswagen Multivan.
В России V‑класс тоже любят: в 2018 году продано 1606 машин, а Мультивэнов — 1221 экземпляр.
Volkswagen Multivan
Есть соперник родом из Японии. Пришедший на российский рынок в 2015 году Toyota Alphard предлагается только в богатых исполнениях и с бензиновым 3,5-литровым мотором.
Россия не принимает?
В Европе прием заказов на обновленный V‑класс открывают в марте. Цена в Германии — 36 990 евро (включая НДС 19%) за заднеприводную машину. Российские цены пока не названы. Быть может, старые мотор и коробка позволят сделать нам предложение, от которого будет трудно отказаться?
|Выше уровень комфорта, шире список опций
|Мало технических новшеств
|
Mercedes-Benz V-класса
|
V250d
|
V250d 4Matic
|
V300d
|
V300d 4Matic
|
Длина / ширина / высота / база
|
5140 / 1928 / 1880 / 3200 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
1030–4630 л
|
Двигатель
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1951 см³; 140 кВт / 190 л.с.; 440 Н·м
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1951 см³; 176 кВт / 239 л.с.; 500 Н·м
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,5 с
|
10,2 с
|
7,9 с
|
8,3 с
|
Максимальная скорость
|
205 км/ч
|
199 км/ч
|
220 км/ч
|
214 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 57 л
|
ДТ / 57 л
|
ДТ / 57 л
|
ДТ / 57 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
5,9 л / 100 км
|
6,5 л / 100 км
|
5,9 л / 100 км
|
6,5 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
задний привод; A9
|
полный привод; A9
|
задний привод; А9
|
полный привод; A9
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