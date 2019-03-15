Замена втулок за 15 минут — совет автовладельца

Читатель «За рулем» придумал, как упростить ремонтные работы на Ладе Весте.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

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При замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости на Весте оказалось, что доступ к внутренним болтам кронштейнов затруднен и полностью отворачивать их приходится долго. Для облегчения работы при будущих ремонтах в каждом кронштейне сделал пропилы для внутреннего болта — теперь его нужно только отпустить на пару оборотов.

Чтобы упростить доступ к внутреннему болту правого кронштейна, снял тепловой экран рулевой рейки и сделал вырез по месту. После таких доработок замена втулок занимает 15 минут.

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

С. Соколов, Брянск

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Фото: С. Соколов

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Отзывы о LADA Vesta (22)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Высокий клиренс, большой багажник

Недостатки:

робот не очень, тупит камера.

Комментарий:

Отличный автомобиль от Авто Ваза за свои деньги. Перед покупкой автомобиля записался на тест-драйв. За рулем очень комфортно, удобный подлокотник, большие зеркала. Почти за год использования автомобиля никаких серьезных поломок не было, единственное, иногда не включается камера заднего вида. Тач...

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