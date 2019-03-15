При замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости на Весте оказалось, что доступ к внутренним болтам кронштейнов затруднен и полностью отворачивать их приходится долго. Для облегчения работы при будущих ремонтах в каждом кронштейне сделал пропилы для внутреннего болта — теперь его нужно только отпустить на пару оборотов.
Чтобы упростить доступ к внутреннему болту правого кронштейна, снял тепловой экран рулевой рейки и сделал вырез по месту. После таких доработок замена втулок занимает 15 минут.
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
С. Соколов, Брянск
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Фото: С. Соколов
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