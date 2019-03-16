Гайдай снимал «Ивана Васильевича…», сроки и финансы поджимали, а отправить героев фильма в XVI век было не на чем. И мастер выполнил заказ за пару недель — позаимствовал реквизит «Соляриса» Тарковского, заказал необычные колбы на Клинском стекольном заводе и соорудил нечто, что могло бы разместиться в небольшой квартире изобретателя Шурика Тимофеева.
Говорят, режиссер поначалу замотал головой: мол, не то, - однако каждый актер норовил лично потрогать чудо-машину: здорово, мол! А успех вышедшей комедии окончательно подтвердил: такой машина времени и должна быть. «Изобретатель» за работу получил премию — 40 рублей.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, когда в России появились автомобильные регистрационные знаки и как они менялись со временем?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Фото: из архива автора
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