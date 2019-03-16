Советская машина времени — за нее заплатили 40 рублей

В 1973 году в СССР создали машину времени. Ушло на это недели две.

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Вячеславу Почечуеву — художнику, скульп­тору по дереву и карикатуристу — удалось сделать то, с чем не справился профильный НИИ.

Гайдай снимал «Ивана Василь­евича…», сроки и финансы поджимали, а отправить героев фильма в XVI век было не на чем. И мастер выполнил заказ за пару недель — позаимствовал реквизит «Соляриса» Тарковского, заказал необычные колбы на Клинском стекольном заводе и соорудил нечто, что могло бы разместиться в небольшой квартире изобретателя Шурика Тимофеева.

Говорят, режиссер поначалу замотал головой: мол, не то, - однако каждый актер норовил лично потрогать чудо-машину: здорово, мол! А успех вышедшей комедии окончательно подтвердил: такой машина времени и должна быть. «Изобретатель» за работу получил премию — 40 рублей.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, когда в России появились автомобильные регистрационные знаки и как они менялись со временем?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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