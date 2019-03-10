Когда в России появились автомобильные регистрационные знаки и как они менялись со временем, вспоминает обозреватель «За рулем».

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Первые автомобильные номера в России стали выдавать еще в конце XIX века. Цифры указывали на порядковый номер машины при регистрации.

В 1931 году к четырем арабским цифрам добавилась буква, все — черные на белом фоне. Затем букву заменили цифрой, добавив название региона. Дальше номера неоднократно меняли цвет и формат, пока в 1990-е годы не появились первые регистрационные знаки, дожившие до наших дней.

А с 2019 года в РФ установлен новый стандарт автомобильных номерных знаков, включающий десять типов. Нововведения понравятся владельцам японских и американских машин с нестандартными местами крепления.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему автомобиль ВАЗ-2103 сначала считался престижным, а потом перешел в разряд самых обычных моделей?

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Фото: из архива автора