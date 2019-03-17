Владельцам кроссоверов Renault Duster, Kaptur и Nissan Terrano непросто подобрать замену штатным щеткам стеклоочистителей из-за редкости крепления VATL 5.1 (ранее обозначалось GWB046). Выбор ограничен оригинальными деталями или нераспространенными и дорогими щетками других фирм.
Чтобы переделать крепление под распространенный «крючок», я купил два кронштейна Mitsubishi MZ690204 (есть аналог — Masuma MUA‑03). Снял поводки с автомобиля, разогнул родное крепление и снял его. Приложил переходник к поводку, просверлил два отверстия диаметром 4 мм и зафиксировал входящими в комплект винтами (или можно заклепать). Оставшиеся без покрытия части поводков подкрасил, чтобы не ржавели. На свой Nissan Terrano я установил щетки размером 650 мм (на водительской стороне) и 500 мм (на пассажирской) — зона очистки стекла увеличилась.
Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».
Ю. Парфенов, Ульяновск
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
Фото: Ю. Парфенов
Читать комментарии (5)