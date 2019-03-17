Новый ProCeed: необычная модель KIA Впотьмах некоторые мечтатели примут этот автомобиль за Porsche Panamera. Но понять их можно: в заблуждение вводит корма кузова shooting brake и светодиодная перекладина задней оптики. Новый Kia ProCeed — для тех, кому между 30 и 40. Сверьтесь с записью в паспорте — и вперед, прицениваться! Ford Kuga и Mazda CX-5: щеголь и простак Первые впечатления от этих двух кроссоверов диаметрально противоположные: Мазда СХ-5 — щеголь, а Форд Куга — с практической жилкой. При виде снежной целины Куга сразу бросается на ее штурм, а Мазда СХ-5 бережет себя. Mercedes-Benz V‑класса: изменения после рестайлинга Новые мотор, коробка-автомат, системы безопасности и оборудование. Но не всё для России.