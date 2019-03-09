Последнее время Audi неустанно заваливает новинками мировой рынок. На Женевском салоне состоялась презентация нового кросс-купе Q4. Правда, сюда приехал электромобиль Q4 e-tron. Но внешне версия с бензиновым двигателем будет не сильно отличаться от электрокара. Поэтому посмотрим на машину поближе.

Свежие решения в экстерьере

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Если бы бензиновый Q4 сейчас появился на российском рынке, он убил бы наповал своим дизайном. Интересное исполнение колесных арок, подчеркнутые крылья. Есть даже что-то от Весты — такое впечатление, что Стив Маттин, шеф-дизайнер АВТОВАЗа, помогал делать эту машину. Спереди вроде нет ничего особенного — та же восьмиугольная решетка радиатора, но решена она по-новому и смотрится очень выгодно.

Светодиодные фары — в «шахматном» стиле. Фонари, как и у всех Ауди, объединены световой планкой. И они светятся в шахматном порядке. Форма фонарей обычная, а наполнение свежее и очень удачное. У Q4 огромные колеса со специфическими дисками. Причем их дизайн — инженерное решение, благодаря которому диски снижают аэродинамическое сопротивление.

Забота о пассажирах

В салоне просторно — хотя в Q4 e-tron за счет иной компоновки узлов и агрегатов еще больше места

Интерьер продуманный: в водительской двери пристроен термос. Наружные зеркала у Q4 классические, никаких камер.

И это кажется правильным решением.

Цифровая панель приборов интересная, с фантастически четкой графикой. Руль не круглый а приплюснутый как снизу, так и сверху. На нем дизайнеры грамотно и красиво расположили нужные кнопки. Центральный экран мультимедийной системы вмонтирован в бесконечную черную блестящую панель, которая уходит к правой двери, — свежий ход! Есть центральная консоль и блок для хранения мелких вещей между передними сиденьями.

Сзади просторно. При этом подушки сидений расположены высоко, что очень удобно для людей ростом выше среднего. Материалы подобраны с душой. Замша, алькантара, кожа, пластик исполнены в отлично сочетающихся цветах: беж, оттенки голубого и серого, черные глянцевые вставки. Выглядит фантастически красиво.

Сенсорное торжество

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В салоне Audi Q4 тачпады везде. На водительской двери, помимо сенсорных кнопок блокировки и открытия замков дверей и блока управления электростеклоподъемниками, расположен тачпад управления наружными зеркалами. Управление климат-контролем и блоком трансмиссии тоже сенсорное.

Не обделили тачпадами и задних пассажиров. В центре между сиденьями второго ряда — сенсорный блок климат-контроля. На дверях — сенсорное управление и блокировкой дверей, и стеклоподъемниками.

Технические характеристики:

Тут, к сожалению, информация скромная. Как и многие Ауди, Q4 будет построен на платформе MQB. Производитель обещает коэффициент обтекаемости 0,28. Это очень хороший показатель для такой высокой крупной машины.

Audi Q4 задумывался как конкурент BMW X2, Range Rover Evoque и Mercedes-Benz GLA. Глядя на концепт Ауди, точно можно сказать, что конкурент из него вышел достойный: интересный по дизайну, душевный и по-немецки надежный. Ждем версии с традиционными силовыми агрегатами.