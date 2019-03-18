Японские масла Молигрин появились на российском рынке относительно недавно, но уже приобрели популярность среди отечественных автолюбителей. Продукты Молигрин отлично зарекомендовали себя как в суровых условиях Сибири, так и жарких южных регионах. Еще одна причина популярности масел Молигрин — стремление быть на острие технического прогресса, постоянное обновление и улучшение своих продуктов. Вот и в начале 2019 года производитель обновил два моторных масла.

Одно из них — Молигрин Selection SN/CF 10W40, пришедшее на смену Молигрин Selection SM/CF 10W40. Что изменилось? Во-первых, новое масло имеет синтетическую основу — прежнее было полусинтетическим. Во-вторых, у нового масла более высокая классификация по API: оно теперь соответствует самой современной группе SN вместо прежней SM. У нового масла улучшены антиокислительные и моющие свойства — оно стало более стабильным в течение всего срока эксплуатации и лучше оберегает двигатель от износа. В нем уменьшено содержание фосфора, что позволяет увеличить долговечность такой дорогостоящей детали, как катализатор. Новое масло более устойчиво к воздействию высоких температур — это важно для современных высокофорсированных моторов с турбонаддувом и незаменимо для эксплуатации любых двигателей в жарком климате. В то же время масло сохраняет отличные характеристики и при низких температурах — его можно назвать по-настоящему универсальным. Единственное ограничение — масло Молигрин Selection SN/CF 10W40 не предназначено для использования в дизельных двигателях, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

Специально для дизельных двигателей, в том числе и с сажевым фильтром, в линейке Молигрин есть масло Clean Diesel DL-1 5W30, также обновленное в 2019 году. Новое масло Молигрин Clean Diesel DL-1 5W30 стало полностью синтетическим — прежнее имело полусинтетическую основу. Масло соответствует японскому стандарту JASO DL-1 (JASO — Japanese Automotive Standards Organizaton). Что это значит для потребителя? Благодаря высокой степени очистки базового масла Молигрин Clean Diesel DL-1 5W30 образует еще меньше отложений в двигателе. Оно обладает очень высокой температурной и антиокислительной стабильностью, оберегая от износа детали двигателя в течение всего срока службы. Масло остается стабильным даже в двигателях с системой рециркуляции отработавших газов (EGR), предъявляющих высокие требования антиокислительным свойствам масел. Зимой Молигрин Clean Diesel DL-1 5W30 обеспечивает уверенный пуск двигателя при температурах до —35˚С. Отлично подходит для японских дизельных двигателей, поскольку разработано с учетом их конструктивных особенностей.

Обновленные масла Молигрин уже поступили в продажу, и если вы бережете двигатель своего автомобиля, Молигрин Selection SN/CF 10W40 и Молигрин Clean Diesel DL-1 5W30 отлично вам в этом помогут.



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