Использовать светодиодный фонарь на магнитах, который продается в любом супермаркете, для освещения моторного отсека во время ремонтно-сервисных работ — отличная идея, подсказанная читателем «За рулем».

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В темное время суток при проведении работ в моторном отсеке налобный фонарь не всегда удобен, а штатная подсветка моего ВАЗ-2106 работает только при включенных фарах.

Я использую светодиодный фонарь на магнитах. Примагниченный к внутренней стороне капота, он отлично освещает весь моторный отсек. Фонарь сравнительно недорог (около 250 рублей) и продается в любом супермаркете.

Совет пригодится и владельцам других автомобилей без шумоизоляции на капоте.

С. Попов, Пензенская область

Приз автору совета — зарядное устройство AirLine для автомобильных аккумуляторов 12 В.

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Фото: С. Попов