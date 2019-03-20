В темное время суток при проведении работ в моторном отсеке налобный фонарь не всегда удобен, а штатная подсветка моего ВАЗ-2106 работает только при включенных фарах.
Я использую светодиодный фонарь на магнитах. Примагниченный к внутренней стороне капота, он отлично освещает весь моторный отсек. Фонарь сравнительно недорог (около 250 рублей) и продается в любом супермаркете.
Совет пригодится и владельцам других автомобилей без шумоизоляции на капоте.
С. Попов, Пензенская область
Приз автору совета — зарядное устройство AirLine для автомобильных аккумуляторов 12 В.
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
Фото: С. Попов
Читать комментарии