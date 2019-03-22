Чтобы в автомобиле было теплее, вторая печка не нужна — просто помогите штатному отопителю работать на полную мощность, как это сделал читатель «За рулем».

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На моей Ниве ВАЗ-21310 зимой при небольших оборотах двигателя отопитель не справляется с прогревом салона. Чтобы улучшить циркуляцию жидкости в радиаторе печки, установил дополнительный прокачивающий насос от ГАЗели.

Для этого купил два шланга для отопителя от Жигулей и четыре хомута. Насос закрепил в моторном отсеке и подсоединил к подводящему шлангу отопителя. Запитать насос можно от клавиши управления вентилятором отопителя. Либо установить отдельный выключатель, подключившись через предохранитель к замку зажигания.

С. Лисицкий, Кондопога

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

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