На моей Ниве ВАЗ-21310 зимой при небольших оборотах двигателя отопитель не справляется с прогревом салона. Чтобы улучшить циркуляцию жидкости в радиаторе печки, установил дополнительный прокачивающий насос от ГАЗели.
Для этого купил два шланга для отопителя от Жигулей и четыре хомута. Насос закрепил в моторном отсеке и подсоединил к подводящему шлангу отопителя. Запитать насос можно от клавиши управления вентилятором отопителя. Либо установить отдельный выключатель, подключившись через предохранитель к замку зажигания.
С. Лисицкий, Кондопога
Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.
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