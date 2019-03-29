Эксперт «За рулем» недавно оформлял новое водительское удостоверение. На практике все оказалось куда сложнее, чем в инструкциях в Сети.

Причины замены

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Ежегодно права вынуждена менять одна десятая часть всех автомобилистов.

Самая массовая причина замены водительского удостоверения — истечение его срока действия.

Реже права меняют при порче или утере.

Этой же процедурой вынуждены заниматься и люди, сменившие фамилию или имя.

Три дороги

С 2016 года водительское удостоверение можно заменить тремя способами. Два из них приведут нас в отделение ГИБДД, а третий — в государственный многофункциональный центр (МФЦ). С него и начнем.

Озаботиться заменой водительского удостоверения лучше недели за две до окончания срока его действия.

Замена водительского удостоверения в МФЦ

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Итак, для начала я попробовал воспользовался именно этим способом: зашел вечером после работы в свой районный МФЦ. К счастью, мне попалась словоохотливая сотрудница на стойке информации. Она сразу назвала цену — 2000 рублей, и напомнила, что нужно взять талончик, но дальше выболтала бесценную информацию. Вы, говорит, учтите, что на две недели останетесь без прав. Мы, дескать, обязаны менять права в течение недели. Если попадают выходные, то в течение 9 дней. Но сейчас гаишники что-то задерживают, и получается две недели.

— А без прав-то я почему останусь? — спрашиваю. — Карточка же у меня остается.

— Да, но как только ваши документы мы переправим в ГИБДД, старое удостоверение аннулируется. И при проверке по электронной базе на дороге вы считаетесь бесправным. Со всеми вытекающими последствиями. Мало того, принимая документы у вас, мы даем подписать специальное заявление, что вы предупреждены о таком положении дел со старыми правами.

Нет, такой вариант меня не устраивает. Не то чтобы меня каждый день тормозили доблестные сотрудники ДПС, но, например, за городом почти каждые выходные «обнюхивают». Это хорошо еще, что я не дальнобойщик, которому с ликвидированными в электронной базе правами нужно срочно в рейс через полстраны.

Учитывая, что вот-вот начнется дачный сезон, даже не знаю, кому порекомендовать замену удостоверения через МФЦ. Зимой еще можно недельку-другую не садиться за руль, некоторые и без МФЦ так поступают. А уж весной, сами знаете, дорога зовет — иначе вы бы не были читателями нашего сайта.

Прежде чем отправляться в ближайший многофункциональный центр, лучше туда сначала позвонить: к примеру, некоторые МФЦ города Москвы не оказывают гражданам услуги по замене прав.

Перечень документов для замены водительского удостоверения в МФЦ

Заявление о выдаче водительского удостоверения. Согласие на обработку персональных данных. Бланк для получения образца подписи в электронном виде (все дадут в МФЦ). Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ; Национальное водительское удостоверение. Квитанцию об оплате госпошлины (2000 руб. за национальные права). Медицинское заключение (форма N 003-В/у). Свидетельство о регистрации или расторжении брака или другой документ, подтверждающий смену фамилии (если меняете права по причине смены фамилии).

Сфотографируют вас прямо в МФЦ. Имейте в виду, что при замене прав через МФЦ вы сможете оплатить госпошлину в терминале электронных платежей. Вот только комиссия составит 100 рублей. При этом сдачу терминал не выдает: ее можно внести на банковский счет или пополнить баланс мобильного телефона. Во втором случае без дополнительной комиссии тоже не обойтись. Лучше готовьте деньги без сдачи.

Замена водительского удостоверения в ГИБДД

Находим удобное по расположению отделение ГИБДД и являемся туда лично, захватив все те же бумаги и документы, что и в предыдущем случае. Ну а заявление вам помогут оформить на месте. Деньги — те же две тысячи — можно оплатить в терминале.

Весь процесс замены прав займет не более часа, но это без учета времени ожидания в очереди. Она теперь хоть и электронная, но меньше от этого не стала. К примеру, подразделений ГИБДД, которые оказывают такую услугу, на всю огромную Москву вместе с Новой Москвой и Зеленоградом всего десять. Как тут обойтись без очередей! Тут все как в старые добрые времена: люди занимают очередь, невзирая на мороз, дождь, тьму, часа за два до открытия, а потом, наплевав на эту очередь, ломятся в открывающиеся двери за талончиком. Как при СССР.

Замена водительского удостоверения через Госуслуги

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всего 1400 рублей! — и выбираем подразделение ГИБДД, в котором хотим произвести замену.

Есть третий путь, по которому я в итоге и пошел и готов рекомендовать его всем, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Выбираем соответствующий раздел , затем услугу по замене ВУ (на сайте или в мобильном приложении — неважно). Заполняем заявление, вносим туда всю необходимую информацию, оплачиваем услугу с банковской карты — внимание,

Выбираем день и время. Тут есть небольшой нюанс. Если срок действия вашего водительского удостоверения заканчивается через недельку, то все в порядке — вы успеете посетить отделение ГИБДД. Ну а если права истекают завтра, то придется несколько дней не садиться за руль. В моем случае ближайшая свободная предварительная запись оказалась через 5 дней, включая выходные. Учтите, что при посещении ГИБДД все вышеупомянутые документы должны быть при себе. До полной цифровизации еще далеко!

При замене прав через сайт госуслуг вы приходите в отделение ГИБДД к назначенному времени, и вас обычно принимают без задержки.

В подразделение ГИБДД необходимо направляться к отдельному окну, в котором работают с гражданами, оформившими все через Госуслуги. Я, придя к означенному сроку, даже не успел изучить все плакаты на стенах этого заведения. Новое В/У выдали уже через полчаса.

При замене водительского удостоверения важно учесть:

Если заменить права необходимо срочно (завтра срок их действия заканчивается), то вам в «живую очередь» в отделение ГИБДД. Потратите как минимум полдня.

Самый удобный и дешевый способ — запись через портал госуслуг.

При замене водительского удостоверения в МФЦ вы останетесь без прав на неделю, а то и две.

Осторожно, мошенники!

На запрос «Помощь в замене водительского удостоверения» в интернете найдется масса вариантов. Обещают всего за 4000–5000 рублей поменять права за час. Не стоит вестись на подобные предложения. Можно все сделать самому не только дешевле, но и быстрее, а главное, без риска нарваться на поддельные права.