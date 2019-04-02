Куда прятать очки в машине: простой и полезный совет

Читатель «За рулем» нашел для футляра с оптикой, которая у водителя всегда должна быть под рукой, нестандартное и удачное решение.

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Во многих автомобилях над водительским местом имеется потолочная ручка. Но руки водителя должны быть на руле, поэтому, на мой взгляд, она не нужна.

И я решил прикрепить к ручке футляр для очков. На его задней части ножом сделал надрезы, продел в них алюминиевую полоску от старых жалюзи и притянул хомутами к ручке, как показано на фото. Теперь очки всегда под рукой.

С. Королёв, Гомель, Республика Беларусь

Приз автору совета — зарядное устройство AirLine для автомобильных аккумуляторов 12 В.

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Фото: С. Королёв