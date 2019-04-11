Они порвали шаблоны: 14 автомобилей-первопроходцев

Материалы по темеКто был самым первым? Новаторы автомобилестроения
Мы не будем сильно углубляться в историю автомобилестроения, ибо не такая она и долгая — каких-то сто тридцать лет! — и многое случалось впервые (хотя есть по крайней мере одна модель, о деталях биографии которой просто нельзя не рассказать).
Рассмотрим по большей части те машины, которые не просто разорвали шаблоны, но и стали очень популярными.
Все подробности — в галерее ниже.
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Фото: из архива автора
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