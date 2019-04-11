Они порвали шаблоны: 14 автомобилей-первопроходцев

Нива ВАЗ-2121, BMW X5, Subaru Outback, Volkswagen Golf и Golf GTi, Audi Quattro, Toyota RAV4... — «За рулем» рассказывает о машинах, которые в свое время смели границы и стали родоначальниками новых классов.

Материалы по теме Кто был самым первым? Новаторы автомобилестроения

Мы не будем сильно углубляться в историю автомобилестроения, ибо не такая она и долгая — каких-то сто тридцать лет! — и многое случалось впервые (хотя есть по крайней мере одна модель, о деталях биографии которой просто нельзя не рассказать).

Рассмотрим по большей части те машины, которые не просто разорвали шаблоны, но и стали очень популярными.

Все подробности — в галерее ниже.

15 версий легендарной Нивы, которых вы никогда не видели, можно посмотреть тут.

Историю легкового полного привода читайте по этой ссылке.

Удивительные автомобильные опции мы собрали в этой публикации.

Как менялись автомобили на протяжении 130 лет, узнайте здесь.