У меня видеорегистратор Neoline X-COP 9100. Зимой я не пользуюсь машиной, регистратор находился дома, его аккумулятор разрядился. И теперь он не работает даже при подключении к бортсети автомобиля. В чем может быть причина?
Большинство видеорегистраторов, в том числе и Neoline X-COP 9100, действительно не работают напрямую от бортовой сети при «мертвом» аккумуляторе.
Основная причина — маркетинговая. Так производитель подталкивает потребителя к покупке новой модели. Тем более что многие предпочитают не ремонтировать технику — в большинстве случаев это нерентабельно, да и некомфортно обходиться долгое время без любимого гаджета.
Отмечу, что для производителя заставить видеорегистратор работать напрямую от бортсети совсем несложно.
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- Спецтест ЗР «Видеорегистраторы в мороз: как умирают аккумуляторы» читайте по этой ссылке.
Фото: depositphotos.com
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