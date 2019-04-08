10 шикарных моделей Ford, которых у нас так и не будет

Американская компания уходит с российского рынка легковых автомобилей, потому мы остаемся без очень ярких новинок от Ford.

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Решение уйти из России в Ford зрело давно: компания продает меньше автомобилей, чем премиум-производители, а единственной моделью, чьи продажи растут, стал коммерческий Transit.

В итоге в СП Ford Sollers решили свернуть продажи легковушек и SUV, оставив у нас только семейство Transit. И практически одновременно со своим уходом Ford показал новые модели, но уже не у нас.

О них и других машинах, которые мы теперь никогда не увидим, — в фотогалерее «За рулем».

10 шикарных моделей Ford, которых у нас так и не будет

Фото: Ford

10 шикарных моделей Ford, которых у нас так и не будет
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