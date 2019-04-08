10 шикарных моделей Ford, которых у нас так и не будет

Материалы по теме10 причин развода: почему Форд нас оставил
Решение уйти из России в Ford зрело давно: компания продает меньше автомобилей, чем премиум-производители, а единственной моделью, чьи продажи растут, стал коммерческий Transit.
В итоге в СП Ford Sollers решили свернуть продажи легковушек и SUV, оставив у нас только семейство Transit. И практически одновременно со своим уходом Ford показал новые модели, но уже не у нас.
О них и других машинах, которые мы теперь никогда не увидим, — в фотогалерее «За рулем».
- Уходя из России, Ford пытается избавиться от уже произведенных автомобилей, объявив на них большие скидки.
- Избавиться от трех из четырех российских заводов СП Ford Sollers помогает правительство.
Фото: Ford
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