10 шикарных моделей Ford, которых у нас так и не будет

Американская компания уходит с российского рынка легковых автомобилей, потому мы остаемся без очень ярких новинок от Ford.

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Решение уйти из России в Ford зрело давно: компания продает меньше автомобилей, чем премиум-производители, а единственной моделью, чьи продажи растут, стал коммерческий Transit.

В итоге в СП Ford Sollers решили свернуть продажи легковушек и SUV, оставив у нас только семейство Transit. И практически одновременно со своим уходом Ford показал новые модели, но уже не у нас.

О них и других машинах, которые мы теперь никогда не увидим, — в фотогалерее «За рулем».

Уходя из России, Ford пытается избавиться от уже произведенных автомобилей, объявив на них большие скидки.

Избавиться от трех из четырех российских заводов СП Ford Sollers помогает правительство.

Фото: Ford