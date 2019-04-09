Ловушка в левом ряду: 5 сценариев поведения

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Вы за рулем кроссовера и идете за фургоном в левом ряду со скоростью 90 км/ч, соблюдая дистанцию порядка 50 метров. Тем не менее вам не видно всего, что происходит перед грузовой машиной. В правом ряду — сплошной поток транспорта.
Неожиданно водитель фургона включает правый поворотник, притормаживает и пытается перестроиться в правый ряд.
Как вы поступите?
Предлагаем выбрать одно из решений, которое вам подсказывает водительский опыт, и проголосовать. Все варианты ответов мы рассмотрим на следующей странице.
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