Ловушка в левом ряду: 5 сценариев поведения

Умение сориентироваться и вовремя принять правильное решение отличает опытного водителя. ЗР рассказывает, как правильно действовать в очень распространенной ситуации на наших дорогах.

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Представьте ситуацию.

Вы за рулем кроссовера и идете за фургоном в левом ряду со скоростью 90 км/ч, соблюдая дистанцию порядка 50 метров. Тем не менее вам не видно всего, что происходит перед грузовой машиной. В правом ряду — сплошной поток транспорта.

Неожиданно водитель фургона включает правый поворотник, притормаживает и пытается перестроиться в правый ряд.

Как вы поступите?

Предлагаем выбрать одно из решений, которое вам подсказывает водительский опыт, и проголосовать. Все варианты ответов мы рассмотрим на следующей странице.