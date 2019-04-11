VIN-код проржавел. Как мне теперь продать машину?

На моей Октавии VIN-код поврежден коррозией вследствие некачественного ремонта после ДТП, случившегося несколько лет назад. Смогу ли я теперь продать машину?

Сергей, Свердловская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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коррозия не накладывает ограничений на сделки с автомобилем. Но у нового собственника могут возникнуть проблемы

Сама по себепри обращении в Госавтоинспекцию для внесения изменений в регистрационные данные о собственнике транспортного средства, поскольку, согласно Правилам регистрации, обнаружение признаков скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационных номеров транспортных средств, номеров узлов и агрегатов (кýзова, рамы, кабины, двигателя) относится к основаниям отказа в проведении регистрационных действий.

Таким образом, прежде чем автомобиль будет зарегистрирован за новым собственником, одному из вас (продавцу или покупателю) необходимо будет обратиться в Госавтоинспекцию для внесения изменений в регистрационные данные в связи с наличием факта изменения маркировки транспортного средства или номерного агрегата в результате коррозии и (или) ремонта.

Материалы будут переданы в уполномоченный орган внутренних дел, осуществляющий предварительное расследование, которым будет проведена проверка. По ее итогам заявителю выдадут копию соответствующего постановления, а также заверенную копию справки об исследовании (или заключения экспертизы), содержащей результаты исследования, на основании которых было идентифицировано транспортное средство.

сведения об измененной маркировке внесут в графу «Особые отметки» паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации.

С этими документами и заявлением необходимо снова обратиться в Госавтоинспекцию, гдеТолько после этого будут сняты ограничения на регистрационные действия с автомобилем.

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