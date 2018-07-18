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На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.
Все переделки сегодня делятся на три категории. Первая — самая демократичная — вообще не требует обязательного оформления. Во вторую попадают допустимые переделки, которые нужно официально оформить. К третьей категории относятся нововведения, которые нельзя реализовывать ни под каким предлогом. Ниже представлен общий алгоритм действий по легализации переделок.
Алгоритм действий
1. Получаем заключение предварительной технической экспертизы о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию автомобиля. Этот документ подтверждает, что изменение может быть внесено при условии, что оно будет соответствовать требованиям безопасности. Более того, в таком заключении даются рекомендации по выбору производственной базы — мастерской или сервиса, которые проведут работы с должным качеством и правильно оформят документы.
Для получения заключения предварительной экспертизы в НАМИ необходимо представить:
- заявление на предварительную экспертизу;
- паспортные данные владельца (для физического лица) или название и адрес организации (для юридического лица);
- копии документов на транспортное средство (паспорт, свидетельство о регистрации);
- описание предполагаемого изменения в конструкции транспортного средства с указанием наименований (марка, модель) заменяемых узлов и агрегатов;
- транспортное средство (при необходимости).
2. Оформляем в ГИБДД заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Необходимо представить автомобиль в ГИБДД на осмотр. При положительном решении можно приступать к работам по внесению изменений.
3. Вносим изменения в конструкцию автомобиля с учетом требований, изложенных в заключении предварительной технической экспертизы. По окончании работ организация, осуществлявшая переоборудование, выдает заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ, а также копию сертификата на услуги.
4. Транспортное средство проходит технический осмотр в аккредитованных пунктах с получением диагностической карты.
5. Получаем протокол технической экспертизы конструкции после внесения изменений. Для этого в НАМИ необходимо представить:
- заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства с резолюцией ГИБДД;
- копию документов на транспортное средство (паспорт, свидетельство о регистрации);
- копию документов на замененный агрегат (при необходимости);
- заявление-декларацию об объеме и качестве работ (заполняет автосервис, производивший работы) с техническим описанием внесенных изменений и характеристиками транспортного средства после внесения изменений;
- документацию, характеризующую внесенные в конструкцию изменения (эскизы, фотографии, конструкторскую документацию), сертификаты на использованные комплектующие;
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- сертификат автосервиса на услуги;
- диагностическую карту после проведения переоборудования, занесенную в базу единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО);
- копию заключения предварительной экспертизы;
- транспортное средство на осмотр.
6. Получаем в ГИБДД свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности (СКТС) на основании документов, перечисленных в пунктах 1–5.
7. Данные о переоборудовании и номер СКТС вносятся в регистрационные документы транспортного средства — ПТС и свидетельство о регистрации.
После этого автомобиль становится полноправным участником дорожного движения. Счастливого пути!
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Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos
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