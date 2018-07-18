Вопросов о том, как легализовать изменения, внесенные в конструкцию автомобиля, — море. На их основе «За рулем» совместно со специалистами НАМИ подготовил инструкцию для автомобилистов.

На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.

Все переделки сегодня делятся на три категории. Первая — самая демократичная — вообще не требует обязательного оформления. Во вторую попадают допустимые переделки, которые нужно официально оформить. К третьей категории относятся нововведения, которые нельзя реализовывать ни под каким предлогом. Ниже представлен общий алгоритм действий по легализации переделок.

Алгоритм действий

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1. Получаем заключение предварительной технической экспертизы о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию автомобиля. Этот документ подтверждает, что изменение может быть внесено при условии, что оно будет соответствовать требованиям безопасности. Более того, в таком заключении даются рекомендации по выбору производственной базы — мастерской или сервиса, которые проведут работы с должным качеством и правильно оформят документы.

Для получения заключения предварительной экспертизы в НАМИ необходимо представить:

заявление на предварительную экспертизу;

паспортные данные владельца (для физического лица) или название и адрес организации (для юридического лица);

копии документов на транспортное средство (паспорт, свидетельство о регистрации);

описание предполагаемого изменения в конструкции транспортного средства с указанием наименований (марка, модель) заменяемых узлов и агрегатов;

транспортное средство (при необходимости).

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2. Оформляем в ГИБДД заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Необходимо представить автомобиль в ГИБДД на осмотр. При положительном решении можно приступать к работам по внесению изменений.

3. Вносим изменения в конструкцию автомобиля с учетом требований, изложенных в заключении предварительной технической экспертизы. По окончании работ организация, осуществлявшая переоборудование, выдает заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ, а также копию сертификата на услуги.

4. Транспортное средство проходит технический осмотр в аккредитованных пунктах с получением диагностической карты.

5. Получаем протокол технической экспертизы конструкции после внесения изменений. Для этого в НАМИ необходимо представить:

заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства с резолюцией ГИБДД;

копию документов на транспортное средство (паспорт, свидетельство о регистрации);

копию документов на замененный агрегат (при необходимости);

заявление-декларацию об объеме и качестве работ (заполняет автосервис, производивший работы) с техническим описанием внесенных изменений и характеристиками транспортного средства после внесения изменений;

документацию, характеризующую внесенные в конструкцию изменения (эскизы, фотографии, конструкторскую документацию), сертификаты на использованные комплектующие; Материалы по теме Бывает ли полезный тюнинг — экспертиза ЗР

сертификат автосервиса на услуги;

диагностическую карту после проведения переоборудования, занесенную в базу единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО);

копию заключения предварительной экспертизы;

транспортное средство на осмотр.

6. Получаем в ГИБДД свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности (СКТС) на основании документов, перечисленных в пунктах 1–5.

7. Данные о переоборудовании и номер СКТС вносятся в регистрационные документы транспортного средства — ПТС и свидетельство о регистрации.

После этого автомобиль становится полноправным участником дорожного движения. ­Счастливого пути!

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Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos