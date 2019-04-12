Аккумуляторы для машин со «Старт-стопом»: почему они хуже обычных?

На вопрос читателя, почему при замене АКБ на автомобилях с автоматическим пуском двигателя возможны неприятности, отвечает эксперт «За рулем».

Вопрос к статье «Mazda CX-5 с пробегом: все проблемы кроссовера». Поясните фразу про прихотливость аккумулятора для «Старт-стопа». Почему разработчики применили АКБ, пластины которой осыпаются при глубоких просадках? И почему при ее замене возможны неприятности?

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В силу конструктивных особенностей аккумулятор для систем «Старт-стоп» хуже переносит значительные падения плотности электролита, чем обычная батарея. Это обратная сторона медали его высокой производительности в условиях более частых пусков мотора, а не дефект или инженерный просчет.

Пластины могут осыпаться и у обычного аккумулятора при очень глубокой просадке, просто у «старт-стоповой» АКБ запас по безболезненному падению плотности электролита существенно ниже.

Неприятности при замене возникают, когда используют неподходящую батарею. Рынок наводнен продукцией, которая только на бумаге поддерживает функцию «старт-стоп».

При установке новой аккумуляторной батареи необходимо провести ее инициализацию и сбросить счетчик (количество пусков двигателя и возраст АКБ), иначе система умной зарядки будет работать некорректно, а это чревато сокращением срока службы батареи и отказом системы «Старт-стоп».

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