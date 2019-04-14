Ни в одном автомобиле не встречал штатные крепления для огнетушителя.
В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике — над аркой колеса. Здесь огнетушитель не мешает, доступ к нему почти всегда свободный.
Закрепил огнетушитель резиновым жгутом от запаски Жигулей. Можно использовать липучку. Зазоры устранил куском поролона.
А. Шуткин, Тамбовская область
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Фото: А. Шуткин
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