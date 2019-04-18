Права получал в Грузии, есть бизнес в России. Надо ли менять ВУ?

В каких случаях иностранцам следует озаботиться заменой национального водительского удостоверения на российские права, а когда можно ездить с полученными на родине документами, разъясняет глава ГИБДД.

Я гражданин Армении, но права получал в Грузии. Так как владею цветочным магазином, иногда приходится возить товар на своей машине (Лада Ларгус). Надо ли в этом случае менять грузинские права на российские?

Гурген, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Статья 25 федерального закона «О безопасности дорожного движения» устанавливает, что лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых — на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

При этом ограничивается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Поскольку ваша деятельность не связана с профессиональными перевозками, менять водительское удостоверение не требуется.

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