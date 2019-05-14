Тест самого маленького кроссовера Volkswagen — T‑Cross

Познакомившись с самым маленьким кроссовером в линейке Volkswagen, «За рулем» просит — нет, требует! — как можно быстрее организовать его сборку на заводе в Калуге.

Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross

Volkswagen > T-Cross

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Когда Volkswagen T‑Cross приедет в Россию?

Кого только я не прижимал к стене этим вопросом! Разноуровневые боссы Фолькс­вагена на мировой ездовой презентации в Испании отмалчивались. Люди из российского представительства тоже разводят руками: «Главный офис говорит, что шансы есть». Шансы?! Надо думать не о «быть или не быть», а о том, как быстрее организовать калужскую сборку!

И бог с ним, с моноприводом. T‑Cross выстроен на самой компактной версии платформы MQB (А0 — как у нынешнего Polo), исключающей полный привод, - но и с передними ведущими кроссоверы B‑класса у нас тоже прекрасно расходятся.

Попробуй радугу

T‑Cross — маленький бунтарь из добропорядочной семьи. Под присмотром старших он строит серьезную мину, но подростковая чертовщинка нет-нет да и пробивается. На корме, меж задних фонарей, обосновалась стильная полоса — словно татуировка на спине «случайно» сверкнула из-под делового пиджака. В гардеробе среди дюжины нарядов есть ядреные расцветки экстерьера — кислотно-зеленый, рыжий.

Интерьер можно украсить вставками с расходящейся волной. Если потушить огненную расцветку, салон тут же ударится в серые будни, но выверенная эргономика в любом случае никуда не денется.
Интерьер можно украсить вставками с расходящейся волной. Если потушить огненную расцветку, салон тут же ударится в серые будни, но выверенная эргономика в любом случае никуда не денется.

Даром что T‑Cross самый младший фольксвагеновский кроссовер, виртуальная приборная панель положена и ему. Со всем полагающимся функционалом.
Даром что T‑Cross самый младший фольксвагеновский кроссовер, виртуальная приборная панель положена и ему. Со всем полагающимся функционалом.

Топовая мультимедийная система MIB радует качеством разрешения и простотой интерфейса. И традиционно забавляет репликами штатной навигации в стиле «какие ваши доказательства?».
Топовая мультимедийная система MIB радует качеством разрешения и простотой интерфейса. И традиционно забавляет репликами штатной навигации в стиле «какие ваши доказательства?».

В качестве опции: в основании центральной консоли — индукционная зарядка для смартфонов.
В качестве опции: в основании центральной консоли — индукционная зарядка для смартфонов.
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Часть интерьерного декора тоже полыхает огнем, а по передней панели пустили узор в духе эффекта Доплера. Ну и как же без гаджетов? По желанию аналоговые стрелочные приборы заменят виртуальными. На центральной консоли раскинется большой «планшет» мультимедийки. Что еще надо? Модные «тапки» в 17 дюймов и качающая музыка из 300‑ваттной акустики Beats.

Видимо, T‑Cross начитался книг о Гарри Поттере, ибо в совершенстве овладел заклятием невидимого расширения. Даже по меркам класса не гренадер, но задних пассажиров это вообще никак не тревожит. Воздух есть и над головой, и для коленей. Но это если не сдвигать сиденья вперед ради того, чтобы довести объем багажника до «неприличных» для сегмента 455 литров. В этом случае ноги придется подтянуть к ушам.

Максимальная вместимость багажника — аж 455 литров «под шторкой». Но придется сдвинуть задние сиденья максимально вперед и использовать нижний уровень двойного пола.
Максимальная вместимость багажника — аж 455 литров «под шторкой». Но придется сдвинуть задние сиденья максимально вперед и использовать нижний уровень двойного пола.

Длина едва перевалила за четыре метра, но платформа MQB вновь доказала компоновочное превосходство — на задних сиденьях и рослые люди не чувствуют себя лишними.
Длина едва перевалила за четыре метра, но платформа MQB вновь доказала компоновочное превосходство — на задних сиденьях и рослые люди не чувствуют себя лишними.

Гнезд USB много не бывает. Для задних пассажиров их два.
Гнезд USB много не бывает. Для задних пассажиров их два.

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Магия и в том, что радужный интерьер легко превратить в серую дыру — если поскупиться на цветные вставки. Но эргономику ничем не испортить. Легко сел, подогнал сиденье, поехал. В быстрых поворотах напоминает о себе непомерно черствый пластик интерьера, за который волей-неволей хватаются пассажиры — потолочных ручек-то нет!

Платформа MQB — это диагноз. Симптомы? Это когда машина легко ввинчивается в дугу любой сложности и уверенно стоит на своем с ростом скорости. Никаких сносов, только плавное нейтральное скольжение всеми колесами за границей сцепных свойств шин. Юношеская непосредственность в связках поворотов подкреплена совершенно взрослым и осо­знанным поведением на автомагистрали. Никаких подруливаний, нервозности, реакции на боковой ветер.T‑Cross блюдет полосу, активный круиз-контроль деликатно, но уверенно замедляет его и ускоряет. В чем недостает опыта старших, так это в умении гасить дорожные конфликты. Кроссовер находит стыки и швы там, где их вроде бы и нет.

Генеалогическое древо платформы MQB обросло внушительной кроной модификаций. Наглядная демонстрация возможностей модульной платформы — сравнение габаритов построенных на ней кроссоверов T‑Cross [1] и Teramont [2].
Генеалогическое древо платформы MQB обросло внушительной кроной модификаций. Наглядная демонстрация возможностей модульной платформы — сравнение габаритов построенных на ней кроссоверов T‑Cross [1] и Teramont [2].

Здоровое питание

В Европе гамму открывают литровые моторы TSI о двух прошивках. Базовый может похвастаться лишь 95 «лошадками» и трудится в паре с пятиступенчатой механикой. Тот случай, когда диета не на пользу. Тащить пусть и компактный, но всё же кроссовер ему тяжело.

Моторную гамму торжественно открывает литровый трехцилиндровый TSI мощностью 95 или 115 л.с. В первом случае он агрегатируется только с пятиступенчатой механикой, во втором — с шестиступкой или преселективом DSG.
Моторную гамму торжественно открывает литровый трехцилиндровый TSI мощностью 95 или 115 л.с. В первом случае он агрегатируется только с пятиступенчатой механикой, во втором — с шестиступкой или преселективом DSG.

То ли дело следующая ступень в 115 сил. Такой T‑Cross едет веселее и весьма смачно берет высокие ноты трехцилиндровыми «связками». И не важно, какая коробка с ним в паре — шестиступенчатая «ручка» или семиступенчатый DSG.

Дизелек тоже имеется. Как и у базового TSI, всего 95 сил, но что делает момент животворящий! Дизель спокойно вытягивает даже с малых оборотов. Ньютон-метры ровным слоем размазаны по всему тахометру. Картинку чуть портит лишь перманентное тракторное тарахтение, но расход пять литров на сотню вселяет неловкость от того, что вообще к чему-то придрался.

Давай, Т‑Cross, поскорее пересекай нашу границу! Меняй экзотический литровый TSI на что-то знакомое и родное, объемом 1,6 литра, с литерами MPI. Пробей обычный шестиступенчатый автомат. Останется удержать на адекватном уровне цену, и тогда ты сделаешь то, что не удалось Форду, Тойоте и Ниссану, - потеснишь подмявших под себя сегмент Крету и Каптюр. Даже без модной «обуви» и дорогих наушников Beats — этот юноша созрел.

На серпантинах T‑Cross в своей тарелке. Впрочем, как и всё, что построено на фундаменте MQB.
На серпантинах T‑Cross в своей тарелке. Впрочем, как и всё, что построено на фундаменте MQB.

Яркий паркетник с отлично настроенным шасси Только передний привод

Volkswagen T-Cross

1.0 TSI

1.5 TSI

1.6 TDI

Длина / ширина / высота / база

4108 / 1760 / 1584 / 2551 мм

Объем багажника (VDA)

455/ 1281 л

Двигатель

бензиновый, Р3, 12 клапанов, 999 см³; 85 кВт/115 л.с. при 5500 об/мин; 200 Н·м при 2000–3500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 70 кВт/95 л.с. при 3250 об/мин; 250 Н·м при 1500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

10,2 с

7,8 с

12,0 с

Максимальная скорость

193 км/ч

220 км/ч

181 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 40 л

АИ-95 / 40 л

ДТ / 40 л

Расход топлива: смешанный цикл

4,9 л/100 км

н.д.

н.д.

Трансмиссия

передний привод; Р7

передний привод, Р7

передний привод; М6


Тест самого маленького кроссовера Volkswagen — T‑Cross

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Фото: Александр Виноградов и Volkswagen

Тест самого маленького кроссовера Volkswagen — T‑Cross
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