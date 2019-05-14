Когда Volkswagen T‑Cross приедет в Россию?
Кого только я не прижимал к стене этим вопросом! Разноуровневые боссы Фольксвагена на мировой ездовой презентации в Испании отмалчивались. Люди из российского представительства тоже разводят руками: «Главный офис говорит, что шансы есть». Шансы?! Надо думать не о «быть или не быть», а о том, как быстрее организовать калужскую сборку!
И бог с ним, с моноприводом. T‑Cross выстроен на самой компактной версии платформы MQB (А0 — как у нынешнего Polo), исключающей полный привод, - но и с передними ведущими кроссоверы B‑класса у нас тоже прекрасно расходятся.
Попробуй радугу
T‑Cross — маленький бунтарь из добропорядочной семьи. Под присмотром старших он строит серьезную мину, но подростковая чертовщинка нет-нет да и пробивается. На корме, меж задних фонарей, обосновалась стильная полоса — словно татуировка на спине «случайно» сверкнула из-под делового пиджака. В гардеробе среди дюжины нарядов есть ядреные расцветки экстерьера — кислотно-зеленый, рыжий.
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Даром что T‑Cross самый младший фольксвагеновский кроссовер, виртуальная приборная панель положена и ему. Со всем полагающимся функционалом.
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Топовая мультимедийная система MIB радует качеством разрешения и простотой интерфейса. И традиционно забавляет репликами штатной навигации в стиле «какие ваши доказательства?».
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В качестве опции: в основании центральной консоли — индукционная зарядка для смартфонов.
Часть интерьерного декора тоже полыхает огнем, а по передней панели пустили узор в духе эффекта Доплера. Ну и как же без гаджетов? По желанию аналоговые стрелочные приборы заменят виртуальными. На центральной консоли раскинется большой «планшет» мультимедийки. Что еще надо? Модные «тапки» в 17 дюймов и качающая музыка из 300‑ваттной акустики Beats.
Видимо, T‑Cross начитался книг о Гарри Поттере, ибо в совершенстве овладел заклятием невидимого расширения. Даже по меркам класса не гренадер, но задних пассажиров это вообще никак не тревожит. Воздух есть и над головой, и для коленей. Но это если не сдвигать сиденья вперед ради того, чтобы довести объем багажника до «неприличных» для сегмента 455 литров. В этом случае ноги придется подтянуть к ушам.
Магия и в том, что радужный интерьер легко превратить в серую дыру — если поскупиться на цветные вставки. Но эргономику ничем не испортить. Легко сел, подогнал сиденье, поехал. В быстрых поворотах напоминает о себе непомерно черствый пластик интерьера, за который волей-неволей хватаются пассажиры — потолочных ручек-то нет!
Здоровое питание
В Европе гамму открывают литровые моторы TSI о двух прошивках. Базовый может похвастаться лишь 95 «лошадками» и трудится в паре с пятиступенчатой механикой. Тот случай, когда диета не на пользу. Тащить пусть и компактный, но всё же кроссовер ему тяжело.
То ли дело следующая ступень в 115 сил. Такой T‑Cross едет веселее и весьма смачно берет высокие ноты трехцилиндровыми «связками». И не важно, какая коробка с ним в паре — шестиступенчатая «ручка» или семиступенчатый DSG.
Дизелек тоже имеется. Как и у базового TSI, всего 95 сил, но что делает момент животворящий! Дизель спокойно вытягивает даже с малых оборотов. Ньютон-метры ровным слоем размазаны по всему тахометру. Картинку чуть портит лишь перманентное тракторное тарахтение, но расход пять литров на сотню вселяет неловкость от того, что вообще к чему-то придрался.
Давай, Т‑Cross, поскорее пересекай нашу границу! Меняй экзотический литровый TSI на что-то знакомое и родное, объемом 1,6 литра, с литерами MPI. Пробей обычный шестиступенчатый автомат. Останется удержать на адекватном уровне цену, и тогда ты сделаешь то, что не удалось Форду, Тойоте и Ниссану, - потеснишь подмявших под себя сегмент Крету и Каптюр. Даже без модной «обуви» и дорогих наушников Beats — этот юноша созрел.
|Яркий паркетник с отлично настроенным шасси
|Только передний привод
|
Volkswagen T-Cross
|
1.0 TSI
|
1.5 TSI
|
1.6 TDI
|
Длина / ширина / высота / база
|
4108 / 1760 / 1584 / 2551 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
455/ 1281 л
|
Двигатель
|
бензиновый, Р3, 12 клапанов, 999 см³; 85 кВт/115 л.с. при 5500 об/мин; 200 Н·м при 2000–3500 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 70 кВт/95 л.с. при 3250 об/мин; 250 Н·м при 1500 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,2 с
|
7,8 с
|
12,0 с
|
Максимальная скорость
|
193 км/ч
|
220 км/ч
|
181 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 40 л
|
АИ-95 / 40 л
|
ДТ / 40 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
4,9 л/100 км
|
н.д.
|
н.д.
|
Трансмиссия
|
передний привод; Р7
|
передний привод, Р7
|
передний привод; М6
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Фото: Александр Виноградов и Volkswagen
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