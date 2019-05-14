Познакомившись с самым маленьким кроссовером в линейке Volkswagen, «За рулем» просит — нет, требует! — как можно быстрее организовать его сборку на заводе в Калуге.

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Когда Volkswagen T‑Cross приедет в Россию?

Кого только я не прижимал к стене этим вопросом! Разноуровневые боссы Фолькс­вагена на мировой ездовой презентации в Испании отмалчивались. Люди из российского представительства тоже разводят руками: «Главный офис говорит, что шансы есть». Шансы?! Надо думать не о «быть или не быть», а о том, как быстрее организовать калужскую сборку!

И бог с ним, с моноприводом. T‑Cross выстроен на самой компактной версии платформы MQB (А0 — как у нынешнего Polo), исключающей полный привод, - но и с передними ведущими кроссоверы B‑класса у нас тоже прекрасно расходятся.

Попробуй радугу

T‑Cross — маленький бунтарь из добропорядочной семьи. Под присмотром старших он строит серьезную мину, но подростковая чертовщинка нет-нет да и пробивается. На корме, меж задних фонарей, обосновалась стильная полоса — словно татуировка на спине «случайно» сверкнула из-под делового пиджака. В гардеробе среди дюжины нарядов есть ядреные расцветки экстерьера — кислотно-зеленый, рыжий.

Интерьер можно украсить вставками с расходящейся волной. Если потушить огненную расцветку, салон тут же ударится в серые будни, но выверенная эргономика в любом случае никуда не денется.

Даром что T‑Cross самый младший фольксвагеновский кроссовер, виртуальная приборная панель положена и ему. Со всем полагающимся функционалом.

Топовая мультимедийная система MIB радует качеством разрешения и простотой интерфейса. И традиционно забавляет репликами штатной навигации в стиле «какие ваши доказательства?».

В качестве опции: в основании центральной консоли — индукционная зарядка для смартфонов.



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Часть интерьерного декора тоже полыхает огнем, а по передней панели пустили узор в духе эффекта Доплера. Ну и как же без гаджетов? По желанию аналоговые стрелочные приборы заменят виртуальными. На центральной консоли раскинется большой «планшет» мультимедийки. Что еще надо? Модные «тапки» в 17 дюймов и качающая музыка из 300‑ваттной акустики Beats.

Видимо, T‑Cross начитался книг о Гарри Поттере, ибо в совершенстве овладел заклятием невидимого расширения. Даже по меркам класса не гренадер, но задних пассажиров это вообще никак не тревожит. Воздух есть и над головой, и для коленей. Но это если не сдвигать сиденья вперед ради того, чтобы довести объем багажника до «неприличных» для сегмента 455 литров. В этом случае ноги придется подтянуть к ушам.

Максимальная вместимость багажника — аж 455 литров «под шторкой». Но придется сдвинуть задние сиденья максимально вперед и использовать нижний уровень двойного пола.

Длина едва перевалила за четыре метра, но платформа MQB вновь доказала компоновочное превосходство — на задних сиденьях и рослые люди не чувствуют себя лишними.

Гнезд USB много не бывает. Для задних пассажиров их два.

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Магия и в том, что радужный интерьер легко превратить в серую дыру — если поскупиться на цветные вставки. Но эргономику ничем не испортить. Легко сел, подогнал сиденье, поехал. В быстрых поворотах напоминает о себе непомерно черствый пластик интерьера, за который волей-неволей хватаются пассажиры — потолочных ручек-то нет!

В чем недостает опыта старших, так это в умении гасить дорожные конфликты. Кроссовер находит стыки и швы там, где их вроде бы и нет. Платформа MQB — это диагноз. Симптомы? Это когда машина легко ввинчивается в дугу любой сложности и уверенно стоит на своем с ростом скорости. Никаких сносов, только плавное нейтральное скольжение всеми колесами за границей сцепных свойств шин. Юношеская непосредственность в связках поворотов подкреплена совершенно взрослым и осо­знанным поведением на автомагистрали. Никаких подруливаний, нервозности, реакции на боковой ветер. T‑Cross блюдет полосу, активный круиз-контроль деликатно, но уверенно замедляет его и ускоряет.