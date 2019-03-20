Представлена очередная модель на модульной платформе MQB. И это кроссовер, но, правда, моноприводный.

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Повод: премьера кроссовера Volkswagen T-Cross.

Место действия: Майорка, Испания.

Впечатления. Младший паркетник T-Cross построен на самой компактной модификации платформы MQB — А0. Она же лежит в основе нынешнего хэтчбека Volkswagen Polo (не путать с нашим Polo седаном).

Но с хэтчбеком его роднит лишь колесная база. В остальных габаритах T-Cross заметно подрос. В том числе и по части дорожного просвета. Я намерил 178 мм под пластиковой защитой двигателя. Для моноприводного городского кроссовера очень недурно.

Великолепно просчитанная эргономика в окружении жесткого пластика. По желанию рисунок на вставках «а-ля карбон» можно заменить на другой.

Отрадно, что даже с завышенным шасси управляемость у машины отменная. T-Cross легко и непринужденно ввинчивается в поворот любой сложности. Точно следует заданному курсу, до последнего не подавая признаков сноса. А если откровенно перебрать со скоростью, автомобиль плавно и предсказуемо скользит всеми четырьмя колесами. Ради такой точности рулевого управления пришлось пожертвовать плавностью хода. Даже на относительно ровных дорогах Испании T-Cross как-то отыскивает асфальтовые швы и сообщает о них сидящим в машине неприятными потряхиваниями. Да и над шумоизоляцией стоило работать тщательнее — гул от шин уверенно солирует в дорожном оркестре.

Несмотря на скромные по меркам класса габариты машины, во втором ряду достаточно просторно. К тому же сиденья перемещаются в продольном направлении.

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Линейка силовых агрегатов состоит из бензиновых TSI и 1,6-литрового дизеля. Правда, все бензиновые модификации опробовать не удалось — машины с 1,5-литровым TSI в 150 л.с. пока не готовы. Пришлось ограничиться литровыми версиями в три цилиндра.

Базовый агрегат мощностью 95 л.с. трудится в паре с 5-ступенчатой механикой. Но даже с ручной коробкой ему тяжело тащить на себе ношу в 1300 кг. 115-сильная версия уже бодрее разгоняет машину — с таким двигателем (неважно, в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатой DSG) T-Cross уверенно раскрывает достоинства шасси.

Понравился и дизель — те же 95 сил, но с внушительным крутящим моментом, наделяют кроссовер достойной динамикой. Жаль только, что разгон сопровождается не самым интеллигентным «тарахтением».

Вряд ли стоит ждать, что базовый литровый двигатель TSI в три цилиндра появится на нашем рынке. Хотя в 115-сильном исполнении его возможностей более чем хватает для компактного кроссовера.

Перспективы. Компактный T-Cross, скорее всего, приедет в Россию. Главный вопрос — будут ли его ввозить или организуют локальную сборку — пока открыт. Как и то, с какими двигателями паркетник попадет к нам. 1,6-литрового дизеля мы, скорее всего не увидим. У 1,5-литрового TSI шансов больше. Что касается литрового турбомотора — у нас таких агрегатов боятся. Так что не исключено, что ему на смену может прийти знакомый нам атмосферник 1,6 в 110 л.с. А вместе с ним, глядишь, и автомат подъедет. Но это лишь наши предположения.

Новый Volkswagen T-Cross

Оценка. С мультяшными решениями в цветовой гамме и дизайне интерьера соседствует хорошая эргономика и неплохо настроенное шасси. Жаль, что полный привод Ти-Кроссу недоступен. Впрочем, в сегменте моноприводных кроссоверов T-Cross выглядит весьма достойно.

Подробности: ЗР, 2019, №05