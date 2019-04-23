Промыл дроссельную заслонку. Надо ли теперь «обучать» электронику?

Nissan Almera G15 российской сборки имеет электронную педаль газа — ее начали ставить на машины как с автоматом, так и с механической коробкой. Скажите, нужно ли после чистки дроссельной заслонки «обучать» электронный дроссель?
Никакого «обучения» механизма привода дроссельной заслонки после промывки не требуется.
Мы провели полную разборку всего автомобиля и двигателя редакционной Альмеры, с демонтажом и мойкой всех датчиков и исполнительных механизмов системы впрыска топлива. После сборки даже не загорелась лампа Check engine. Двигатель сразу заработал устойчиво и на нормальных оборотах.
Напоминаем: перед началом подобных работ не забудьте отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!
Читать комментарии