Промыл дроссельную заслонку. Надо ли теперь «обучать» электронику?

На форуме «За рулем» возник вопрос о необходимости заново адаптировать электронный дроссель после промывки. Автовладельцу отвечает эксперт.

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Nissan Almera G15 российской сборки имеет электронную педаль газа — ее начали ставить на машины как с автоматом, так и с механической коробкой. Скажите, нужно ли после чистки дроссельной заслонки «обучать» электронный дроссель?

Никакого «обучения» механизма привода дроссельной заслонки после промывки не требуется.

Мы провели полную разборку всего автомобиля и двигателя редакционной Альмеры, с демонтажом и мойкой всех датчиков и исполнительных механизмов системы впрыска топлива. После сборки даже не загорелась лампа Check engine. Двигатель сразу заработал устойчиво и на нормальных оборотах.

Напоминаем: перед началом подобных работ не забудьте отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

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