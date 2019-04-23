Об этом пункте ПДД никто не помнит: вот когда безопаснее нарушить

В такую ситуацию может попасть любой водитель, но мало кто знает, как нужно действовать. «За рулем» напоминает самый малоизвестный пункт Правил. Уверены, что не забыли о нем?

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Итак, вы едете по двухполосному загородному шоссе на подъем, о чем свидетельствует знак 1.14. На правой стороне дороги ведутся дорожные работы, и знак 4.2.2 «Объезд препятствия слева» говорит о том, что для объезда придется выехать на полосу встречного движения.

Вы включаете левый поворотник и начинаете маневр. И, как назло, в этот момент на встречке появляется фура.

Вы не знаете, какие дорожные знаки видел водитель фуры, и вообще, установлен ли на его стороне знак 1.13 «Крутой спуск» и знак, предупреждающий о дорожных работах. Однако, судя по действиям водителя большегруза, он не собирается пропускать вас. Рискнете проскочить или поступите по-другому?

Предлагаем выбрать из нескольких вариантов развития событий оптимальный на ваш взгляд и проголосовать за него. Комментарии и оценки действий водителя приведем на следующей странице.