Об этом пункте ПДД никто не помнит: вот когда безопаснее нарушить

Материалы по темеЛовушка в левом ряду: 5 сценариев поведения
Вы включаете левый поворотник и начинаете маневр. И, как назло, в этот момент на встречке появляется фура.
Вы не знаете, какие дорожные знаки видел водитель фуры, и вообще, установлен ли на его стороне знак 1.13 «Крутой спуск» и знак, предупреждающий о дорожных работах. Однако, судя по действиям водителя большегруза, он не собирается пропускать вас. Рискнете проскочить или поступите по-другому?
Предлагаем выбрать из нескольких вариантов развития событий оптимальный на ваш взгляд и проголосовать за него. Комментарии и оценки действий водителя приведем на следующей странице.
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