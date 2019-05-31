Штраф за это не предусмотрен, но водитель, не сменивший вовремя зимние шины на летние, рискует гораздо большим.

Скупой платит дважды

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Если пробеги у вас большие, то износ зимней резины на летних дорогах будет велик.

Скорость износа на разогретом асфальте вдвое, а то и втрое (при агрессивном стиле езды) выше, чем у летних шин.

Иными словами, если вы проездите на зимней резине лето, то к следующей зиме можете остаться и без зимних шин. А если резина шипованная, то три летних месяца вы будете находиться вне правового поля, потому что эксплуатация такой резины запрещена. При этом шипы по большей части будут потеряны, а оставшиеся могут быть поводом неприятной беседы с сотрудником ДПС.

Тормозной путь и управляемость

На зимней резине летом тормозной путь может увеличиться раза в полтора по сравнению с торможением на летних шинах. Ухудшится и управляемость. Автомобиль будет нестабилен на больших скоростях. Ездить можно, но очень осторожно. Расход топлива может увеличиться аж на 10%. Да и шум от качения таких шин будет заметно сильнее, чем от летних.

Если все же очень надо

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Если все же приходится ездить летом на зимней резине, то нужно помнить следующее. Во-первых, быть крайне внимательным и осторожным за рулем. Помните, что возможности вашего автомобиля заметно уступают возможностям соседей по потоку на летних шинах. Держите большую дистанцию и не гоняйте, особенно в жаркие дни.

Если намерены докатать за лето зимний комплект шин, то можете удалить пассатижами остатки шипов. Труд отнюдь не Сизифов, можно справиться часа за два.

А еще поддерживайте чуть более высокое давление в шинах — на 0,2 бара от рекомендованного производителем автомобиля.

А есть ли плюсы?

Есть, но только один. Проходимость зимних шин в грязи чуть лучше, чем у летних.

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Ездить летом на зимней резине не доставит удовольствия, небезопасно и вредно для кошелька. Но в критической ситуации передвигаться можно, с «соблюдением необходимых мер предосторожности» — как, собственно, это и написано в ПДД.