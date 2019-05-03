Все поменялось! Китайцы больше не копируют: у них уже есть водородомобили и суперкары собственной разработки! «За рулем» нашел на автосалоне в Шанхае самые интересные новинки, показывающие, куда двигается местный автопром.

Еще несколько лет назад стенды китайских автосалонов кишели клонами — копиями моделей иностранных брендов. Именно они вызывали у посетителей вторую волну интереса, накатывающую сразу после знакомства с главными новинками мирового уровня.

На нынешнем Шанхайском автошоу клонов не сыщешь днем с огнем — перестали китайцы заниматься плагиатом, стали активно перекупать технологии и специалистов и создавать оригинальные модели. Причем некоторые из них являются техническими и технологическими шедеврами, другие — указывают, как будет развиваться тот или иной бренд в частности и китайский автопром в целом.

Например, китайцы делают большие ставки на «новую энергию». Так они называют электротягу, на которую активно переводят мототехнику, легковые модели и даже грузовики и автобусы.

Grove Hydrogen Automotive специализируется на выпуске автомобилей, работающих на водородных топливных элементах. Название компания получила в честь английского физика Уильяма Роберта Грува — изобретателя гальванического элемента. Проект в Кремниевой долине в Вухане стартовал в середине 2016 года, а спустя год, на прошлом автосалоне в Шанхае, представили первый спорткар Activity Vehicle с запасом хода на одной заправке более тысячи километров. В этот раз на стенде компании красовались футуристичного вида купе Granite и кроссоверы Obsidian.

По планам в ближайшие год-два модели Granite и Obsidian уже появятся на дорогах. Запас хода с полностью заправленными водородом баками — больше тысячи километров. Столь завидный пробег позволила обеспечить высокоэффективная установка на топливных элементах и сверхлегкий кузов из алюминия и углепластика.

Grove Obsidian

А как с безопасностью? По результатам испытаний китайского CNCAP автомобилям присвоили пять звезд. Модели на топливных элементах в Китае разрабатывают несколько компаний, но пока только Grove довел их до серийного производства. А планы еще амбициознее: к 2025 году стать ведущим производителем таких автомобилей в мире.

Leopaard — именно так, с удвоенным «а» (видимо, чтобы подчеркнуть значимость), пишется название люксового бренда компании GAC. Основными конкурентами «Леопарды» видят, в первую очередь, своих земляков — модели Wey (премиальная марка, принадлежащая фирме Great Wall) и Lynk & Co (люкс-бренд от Geely). Год назад под этой маркой вышел на рынок среднеразмерный кроссовер Mаttu. И вот у китайцев дошли руки и до кросс-купе. Выпытать у представителей марки, хоть что-нибудь — например, какой двигатель установлен под капотом, — не удалось. Но будет вполне логично, если купе повезет тот же силовой агрегат, что и у Mаttu, — 200-сильный 1,6-литровый турбомотор с 7-ступенчатым преселективным роботом.

Кросс-купе от Leopaard

Bordrin — очередной китайский start up по выводу на рынок новой марки электромобилей. Проект появился в конце 2016 года, а на выставку в Шанхай привезли две первые машины. Кросс-купе Вordrin iV6 разгоняется до сотни за 6 секунд и способен проехать при полностью заряженных батареях до 550 км. По динамическим характеристикам с ним сравним большой кроссовер iV7 с тремя рядами сидений, запас хода чуть больше — 700 км. Намерения у компании серьезные: первые серийные автомобили уже в ближайшее время начнут выпускать на мощностях концерна FAW. А в 2020 году Вordrin планирует запустить собственный завод, добавив в модельный ряд все еще очень популярные в Китае седаны.

Изначально под маркой Baojun концерны General Motors и SAIC планировали выпускать недорогие седаны. Потом появился бюджетный SUV, а с показанного в Шанхае нового кроссовера RS-5 модельный ряд, похоже, разделится на «бедных и богатых». Этот автомобиль действительно и внешне, и внутри выглядит солиднее предшествующих моделей Baojun. Машины подороже будут увенчаны новой эмблемой, на которой голова коня как будто заворачивается в ромб. При чем тут конь? Просто название марки переводится примерно как «драгоценная лошадь». Новую эмблему получит и концептуальный кроссовер RM-C, дающий представления о дизайне будущих моделей. Кроме того, его электрическая начинка намекает, что в гамме появятся автомобили, как выражаются китайцы, на «новой энергии».

Еще одна попытка занять место на рынке, открытом Теслой, — электрический спорткар Qiantu K50. В его основе лежит алюминиевая пространственная рама, кузовные панели сделаны из углепластика, пара электромоторов выдает суммарную мощность больше 400 л.с. Такой энерговооруженности суперкару хватает на то, чтобы взять сотню с места за 4,6 секунды. Выглядит автомобиль, что снаружи, что изнутри, эффектно и дорого. Да и стоит он в переводе на наши деньги соответственно — около 7,5 млн рублей. За такие деньги вполне можно подобрать не менее зажигательную альтернативу у европейских брендов, правда, вооруженных ДВС. Например, Porsche 911. Интересно, при таком раскладе много найдется поклонников китайского творения?

Китайцы стараются все делать in-house. И покупать предпочитают местную продукцию. Тем не менее иностранные бренды все равно притягивают их как магнит. В том числе и на это рассчитывали в компании WM Motor, работающей под торговой маркой Weltmeister (в переводе с немецкого Weltmeister — чемпион мира). Пусть не смущает вас немецкое название — эта марка китайская, автомобили разрабатывают и производят тоже в Поднебесной. Хотя европейцы помогают в разработке и доводке. Компания существует всего несколько лет и в Шанхае представляет первую серийную модель — компактный кроссовер EX5. Выглядит кроссовер привлекательно, под капотом 160-киловаттный электромотор, заряда батареи хватает на 300 км. Оснащен всеми полагающимися современному автомобилю электронными ассистентами, включая системы автоторможения и автопарковки, а также систему бесключевого доступа с забавными выдвигающимися из кузова дверными ручками.

Создавать суббренды — не только модно, но и удобно. Ведь если новое направление провалится, компания понесет только финансовые потери — имидж и репутация не пострадают. На счету Chery скопилось уже около десятка дочерних марок. Некоторые, такие как Rely и Riich, уже стали историей, причем с печальным концом. Но компания не падает духом и продолжает плодить отдельные модельные линейки, ориентированные на конкретные группы покупателей. Jetour — самый молодой суббренд, который адресован тем, кто любит путешествовать и ведет активный образ жизни. Поэтому в модельной гамме будут только кроссоверы и минивэны. В Шанхае наряду с новым кросс-купе X70 Coupe представили любопытный концепт Jetour X. Помимо новых дизайнерских черт, он демонстрирует и новую «интеллектуальную» платформу iPeL (Intelligent Platform e-network Light), выполненную из алюминиевого сплава, углеволокна и композитов — на ней построят будущие модели Jetour.

Китай активно электрифицирует все, что движется. В городах уже не услышишь стрекота мотоциклетных моторов — весь двухколесный транспорт на электротяге. У каждой автомобильной компании в линейке есть электромобили, а то и отдельный электрический суббренд. Семимильными шагами развивается инфраструктура электрозаправок. И этот милый робот-заправщик, разработанный в рамках очередного электрического проекта компании Aiways, скоро станет частью этой инфраструктуры. Ареал обитания робота-заправщика — подземные паркинги и стоянки перед торгово-развлекательными центрами. Владелец электромобиля через приложение на смартфоне отдает команду подзарядить батарею. Робот по координатам GPS находит автомобиль, подсоединяется к разъему и заправляет его накопленным в себе электричеством. Деньги за отданные киловатты автоматически списываются со счета хозяина электромобиля.