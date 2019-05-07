Невидимки на дороге: когда до беды остается 50 метров

В прошлом году на дорогах России погибло 5299 пешеходов и пострадало 47 144. «За рулем» предлагает простую задачку. Ответите верно — возможно, спасете чью-то жизнь.

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Ловушка в левом ряду: 5 сценариев поведения

Четырехполосная улица — по две полосы в каждом направлении. С разрешенной скоростью 60 км/ч вы приближаетесь к нерегулируемому пешеходному переходу.

На переходе никого, а вот за ним у тротуара стоит автомобиль.

Вы едете в левом ряду, в правом, чуть впереди вас идет автобус. До перехода остается около 50 метров, автобус подает левый сигнал поворота, готовясь, видимо, объехать припаркованную машину, но неожиданно начинает тормозить.

Как вы поступите?


Предлагаем выбрать одно из решений, которое вам подсказывает водительский опыт, и проголосовать. Все варианты ответов мы проанализируем на следующей странице.

Вы приближаетесь к переходу. Вдруг автобус лезет в ваш ряд и тормозит. Что делать?

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