Короткий тест на возраст: что делал гаишник в стакане?

Такое прозвище получили цилиндрические уличные будки для регулировщиков движения. И «стаканы», и регулировщиков теперь на улицах вряд ли встретишь, а жаль...

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Современникам так называемые «стаканы» известны разве что по фильмам 1950‑х годов. Милиционер в «стакане» возвышался над транспортным потоком и при этом был защищен от непогоды.

Во время очередных реформ в первом десятилетии нового века все московские «стаканы» исчезли. Однако, говорят, новые сооружения стилизуют именно под них. Интересно, предусмотрят ли климатическую установку?

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как снимали погоню для фильма «Берегись автомобиля»? А почему не пошел в серию первый в мире автомобиль с турбореактивным двигателем? Какое альтернативное топливо для общественного транспорта потеряло актуальность? Что такое советский тюнинг, в конце концов?

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Фото: из архива автора