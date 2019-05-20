Говорите правильно: можно ли понизить расход на 100%?

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Между тем многие рекламные слоганы обещают именно это: скажем, снизить шум на 100%! Но это — заведомая чепуха: снижение на 100% — это полное уничтожение чего-либо, в данном случае — шума. А это технически невозможно. И если какое-то чудо-средство, по мнению производителей, увеличило эффективность поглощения шума на 100% (скажем, с 3 дБ до 6 дБ), то шум при этом, конечно же, никуда не исчезнет.
Короче говоря, если увидите рекламу, обещающую снизить что-то на 100%, — не верьте. Если, конечно, речь не идет о степени доверия к такой рекламе…
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