Проверьте себя: что значит надпись на аккумуляторе «60 Ач»?

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Почему так? Дело в том, что емкость батареи, которую оценивают в ампер-часах, зависит от тока. Например, надпись 60 Ач говорит лишь о том, что батарея способна выдавать ток в 3 А (это одна двадцатая часть заявленной величины емкости) в течение 20 часов. Это так называемая емкость 20-часового разряда: величина довольно неудобная на практике, однако же общепринятая. Если ток разряда меньше, то емкость становится больше 60 Ач, если больше, то емкость снижается. Например, при разрядном токе в 600 А реальная емкость батареи составит всего несколько ампер-часов, но никак не 60.
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