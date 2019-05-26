Проверьте себя: что значит надпись на аккумуляторе «60 Ач»?

Означает ли это, что батарея сможет выдавать ток 100 А в течение 0,6 часа, то есть 36 минут?

Нет, не сможет: простое перемножение тока на время к аккумуляторным батареям неприменимо. К примеру, ток в 600 А батарея тоже сможет выдавать, но от силы десяток-другой секунд, но никак не в течение 0,1 часа, что составляет 6 минут!

Почему так? Дело в том, что емкость батареи, которую оценивают в ампер-часах, зависит от тока. Например, надпись 60 Ач говорит лишь о том, что батарея способна выдавать ток в 3 А (это одна двадцатая часть заявленной величины емкости) в течение 20 часов. Это так называемая емкость 20-часового разряда: величина довольно неудобная на практике, однако же общепринятая. Если ток разряда меньше, то емкость становится больше 60 Ач, если больше, то емкость снижается. Например, при разрядном токе в 600 А реальная емкость батареи составит всего несколько ампер-часов, но никак не 60.

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