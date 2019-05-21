​За 3 секунды до аварии: когда тормоза решают не все

Ограничение скорости движения в населенных пунктах не является панацеей от дорожных аварий. А вы сможете выбрать безопасную дистанцию в такой ситуации?

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Городская улица, ширина которой позволяет двигаться в два ряда в каждом направлении.

С разрешенной в городе скоростью вы едете в правой полосе и замечаете припаркованный впереди фургон.

Оценив ситуацию, решаете объехать его слева, как это только что сделал шедший в 40 метрах перед вами легковой автомобиль.

Неожиданно, пропустив легковушку, водитель грузовика подал сигнал левого поворота и начал разворот. Каковы ваши действия?

Предлагаем выбрать из нескольких вариантов развития событий оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. Комментарии и оценки действий водителя приведем на следующей странице.

Вы собираетесь объехать припаркованный грузовик, который неожиданно начинает разворот от правого края дороги. Как вы поступите?

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