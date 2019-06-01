Конкурс автознатоков: загадка про пальцы и мотор Гранты

За ответ на задачу №133 про мороз и бустер Сергей Дудин, житель Свердловской области, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое непростое задание.

ЗАДАЧА № 136

Кручу-верчу

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Пришел Степаныч в гараж сильно не в духе. И пожаловался: мол, закрутился совсем, как коленвал в моторе. Но и Сергеич был не в настроении, а потому ехидно заметил: дескать, все так крутятся! Только про коленвал все вспоминают, потому что он самый большой, а остальные скромные труженики вечно в тени пребывают. Степаныча это задело: ну, про распредвалы нам известно! Но Сергеич начал загибать пальцы… Хватит ли Сергеичу пальцев, чтобы перечислить все вращающиеся детали восьмиклапанного мотора Гранты?

Напоминаем, что коротких ответов для победы недостаточно.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июля 2019 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из февральского номера журнала «За рулем».

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автомобиль, простоявший долгое время на тридцатиградусном морозе с включенной сигнализацией, не просто отказался заводиться, но, будучи оживленным от пускозарядного устройства, не пустился самостоятельно после часа работы на холостых оборотах и шестикилометровой поездки.

Читателям предстояло определить, почемуСреди ответов, в общем правильных, встречались очень необычные. Например: «Между одной из клемм аккумулятора и зажимом образовался плохой контакт, так как металл имеет свойство сжиматься при низких температурах. При подключении пускозарядного устройства мы вновь цепь замыкаем — машина заводится и работает на генераторе». Но, подсоединяя клеммы пускача , хозяин наверняка заметил бы болта­ющийся наконечник провода.

А теперь рассмотрим правильный ответ.

Автомобиль, пока стоял на парковке, расходовал электроэнергию. При среднем токе «покоя» дежурного режима сигнализация потребляет 40 мА, примерно столько же вытягивает и бортовая сеть автомобиля. Суммарно — около 80 мА. Соответственно, за 10 дней потребители «высосут» из аккумулятора около 19 А∙ч. То есть аккумулятор средней емкости окажется разряженным почти наполовину.

По мере того как аккумулятор терял заряд, снижалась и плотность электролита. А чем ниже плотность, тем быстрее электролит замерзает. И после долгой стоянки на тридцатиградусном морозе электролит в наполовину разряженном аккумуляторе гарантированно замерзнет.

При этом слаботочные цепи автомобиля, например центральный замок или комбинация приборов, еще будут работать. Но для прокрутки двигателя стартером энергии замерзшего аккумулятора недостаточно. Бустером можно пустить двигатель, при этом всё электрооборудование начнет функционировать. Однако аккумулятор, пока не прогреется, способен лишь сглаживать колебания напряжения в бортовой сети, но не принимать заряд.

За час работы мотора на холостом ходу аккумулятор отогреться не успел — значит, не смог и зарядиться. И это не вина генератора. Он поддерживал напряжение в бортовой сети на допустимом уровне и обеспечивал энергией всех потребителей, в том числе и обогревы. Так что вовсе не обогревы забирали энергию аккумулятора, не давая ему ­зарядиться.

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Почему же холодный аккумулятор не может ни отдавать, ни принимать большие токи? Сопротивление аккумулятора при низких температурах очень сильно возрастает. Наибольшее сопротивление создают электролит и активная масса, расположенная в решетках пластин. По закону Ома при большом сопротивлении и постоянном напряжении аккумулятор не способен выдать большой ток. На графике видно, что сопротивление при разряженном аккумуляторе по сравнению с заряженным увеличивается. А еще больше сопротивление растет при понижении температуры. Сочетание этих факторов и привело нашего героя к фиаско. Бóльшая часть энергии бесполезно рассеется на внутреннем сопротивлении аккумуляторной батареи, а стартеру почти ничего не достанется.

При попадании автомобиля в пробку тепло от мотора отогревает аккумулятор. Плотность электролита увеличивается, сопротивление уменьшается, и батарея опять способна накапливать электрическую энергию. Но такие промерзания не всегда проходят без последствий. Аккумулятор необходимо внимательно осмотреть, ведь при замерзании электролит расширяется и давит на стенки аккумулятора. Они могут деформироваться, приобрести бочкообразную форму и даже лопнуть. Аккумулятор придется заменить.

Всем участникам конкурса спасибо. Сергея Дудина поздравляем с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.