Ржавчина беспощадна к кузову автомобиля. Рассказываем, как не допустить превращения автомобиля в ржавое ведро с болтами.

Угроза

Ржавчина на кузове может появиться за время эксплуатации под действием агрессивной внешней среды, а также по вине производителя, если он сэкономил на антикоррозийной защите.

Сначала ржавчина возникает на локальном участке, но со временем без должной обработки она приведет к сквозной коррозии.

Чтобы этого не случилось, ржавчину надо удалять.

Как действовать?

Оружие

Бороться с ржавчиной помогают специальные составы — преобразователи ржавчины. Их задача — перевести ржавчину в неактивное состояние. Мы взяли преобразователь марки Astrohim. Принцип действия состава прост: он наносится на кузов автомобиля, реагирует с ржавчиной, образуя защитную пленку, которую нужно смыть. Последний пункт обязательно оговаривается в инструкции, поэтому прежде чем использовать состав, обязательно ее прочтите.

Тактика борьбы

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На нашем автомобиле как раз есть небольшой участок, где лакокрасочное покрытие нарушено и хорошо заметна ржавчина. Наносим на это место преобразователь и смываем.

Повторяем процедуру несколько раз, желательно нанести не меньше трех слоев. Нам нужно добиться, чтобы образовалась коричневая пленка.

Все получилось! На месте ржавчины теперь коричневое пятно (на фото ниже) — значит, состав работает.

Смываем пленку водой и сушим кузов.

Но на этом защитные мероприятия не заканчиваются. Поврежденный участок надо обязательно загрунтовать и, в том числе для поддержания внешнего вида, покрасить в цвет кузова автомобиля.

Ржавчина с ее упорством представляет реальную угрозу целостности кузова автомобиля. Чтобы не допустить серьезных поломок, необходимо тщательно следить за кузовом, периодически избавляя его от ржавчины. Специальные составы, борющиеся с ней, вполне доступны и просты в применении.

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