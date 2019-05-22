Угроза
Ржавчина на кузове может появиться за время эксплуатации под действием агрессивной внешней среды, а также по вине производителя, если он сэкономил на антикоррозийной защите.
Сначала ржавчина возникает на локальном участке, но со временем без должной обработки она приведет к сквозной коррозии.
Чтобы этого не случилось, ржавчину надо удалять.
Как действовать?
Оружие
Бороться с ржавчиной помогают специальные составы — преобразователи ржавчины. Их задача — перевести ржавчину в неактивное состояние. Мы взяли преобразователь марки Astrohim. Принцип действия состава прост: он наносится на кузов автомобиля, реагирует с ржавчиной, образуя защитную пленку, которую нужно смыть. Последний пункт обязательно оговаривается в инструкции, поэтому прежде чем использовать состав, обязательно ее прочтите.
Тактика борьбы
Повторяем процедуру несколько раз, желательно нанести не меньше трех слоев. Нам нужно добиться, чтобы образовалась коричневая пленка.
Все получилось! На месте ржавчины теперь коричневое пятно (на фото ниже) — значит, состав работает.
Смываем пленку водой и сушим кузов.
Но на этом защитные мероприятия не заканчиваются. Поврежденный участок надо обязательно загрунтовать и, в том числе для поддержания внешнего вида, покрасить в цвет кузова автомобиля.
Ржавчина с ее упорством представляет реальную угрозу целостности кузова автомобиля. Чтобы не допустить серьезных поломок, необходимо тщательно следить за кузовом, периодически избавляя его от ржавчины. Специальные составы, борющиеся с ней, вполне доступны и просты в применении.
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