При эксплуатации АКБ в зазор между пробками и корпусом попадает грязь. При обслуживании батареи грязь проникает в банку и сокращает ее ресурс.
Я очищаю зазор с помощью приспособления, сделанного из транспортного колпачка клеммы аккумулятора.
Вкрутив в него саморез, получаем удобную ручку. Вставляем колпачок в отверстие и безбоязненно удаляем всю грязь вокруг.
М. Исламов, Нефтекамск
Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.
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Фото: М. Исламов
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