Чистота — залог не только здоровья, но и долгой жизни АКБ. Лайфхак читателя «За рулем» затрат не потребует, а пользу принесет.

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При эксплуатации АКБ в зазор между пробками и корпусом попадает грязь. При обслуживании батареи грязь проникает в банку и сокращает ее ресурс.

Я очищаю зазор с помощью приспособления, сделанного из транспортного колпачка клеммы аккумулятора.

Вкрутив в него саморез, получаем удобную ручку. Вставляем колпачок в отверстие и безбоязненно удаляем всю грязь вокруг.

М. Исламов, Нефтекамск

Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Фото: М. Исламов