Nissan X-Trail на длительном тесте «За рулем». Задавайте вопросы!

Lada XRAY Cross и Kia Rio X-Line: смотрим на просвет Lada XRAY Cross внешне мне очень нравится. Я думал, он буквально порвет рынок. Но не получилось. Может, еще не распробовали? Или сильно давление «корейцев»? Того же обновленного Rio X-Line, например. Какие авто с пробегом ни за что не стоит покупать Здесь не получится ограничиться списком неудачных экземпляров. У «бэушек» намного больше подводных камней, чем вы себе представляете. Тест Toyota GR Supra: с баварскими генами В этом году выпустят лишь 900 спорткаров, и все они уже распределены по рынкам. К примеру, нам достанется всего 22 машины. Так что у нас на тесте настоящий эксклюзив.