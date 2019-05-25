Nissan X-Trail на длительном тесте «За рулем». Задавайте вопросы!

Обновленный кроссовер X-Trail в топовой комплектации, с 2,5-литровым 171-сильным мотором, вариатором и полным приводом, пополнил редакционный парк. Вас наверняка тоже интересует, насколько хорошо адаптирован для России автомобиль, который выпускают на заводе Nissan под Санкт-Петербургом. Выясним это вместе.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

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Обновленный Nissan X‑Trail: как его готовили к русской зиме

Ряды нашего парка пополнил очередной новобранец — Nissan X-Trail. Год выпуска — 2019.

Модель недавно пережила рестайлинг, но основной причиной появления у нас на длительном тесте стало место ее новой прописки — теперь этот автомобиль выпускается в России на заводе под Санкт-Петербургом.

Кроссовер X-Trail не только локализовали, но и дополнительно адаптировали для эксплуатации в российских условиях. Насколько хорошо — это мы и проверим.


В нашем распоряжении автомобиль с 2,5-литровым 171-сильным мотором, вариатором и полным приводом. Топовая комплектация LE Top напичкана множеством интересных электронных и механических систем, которые мы обязательно опробуем в разных условиях и дадим им оценку.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Nissan X-Trail (7)

Nissan 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качественный салон, хорошая проходимость, потолок не давит, подвеска достаточно мягкая.

Недостатки:

Недостаточный обзор, слабая шумоизоляция, свист на скорости более 140 км/ч, постоянно грязное стекло задней двери, огромные противосолнечные козырьки перекрывают обзор.

Комментарий:

Тяжеловат для двигателя 2.0, движок 2.5 предпочтительнее, но налог и расход бензина значительно больше. Нет режима "спорт", а кнопка "ЕСО" расположена не совсем удобно — если нужны резкие ускорения режим "ЕСО" лучше отключать заранее. На мой взгляд не самое лучшее ра...

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