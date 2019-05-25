Nissan X-Trail на длительном тесте «За рулем». Задавайте вопросы!

Материалы по темеОбновленный Nissan X‑Trail: как его готовили к русской зиме
Ряды нашего парка пополнил очередной новобранец — Nissan X-Trail. Год выпуска — 2019.
Модель недавно пережила рестайлинг, но основной причиной появления у нас на длительном тесте стало место ее новой прописки — теперь этот автомобиль выпускается в России на заводе под Санкт-Петербургом.
Кроссовер X-Trail не только локализовали, но и дополнительно адаптировали для эксплуатации в российских условиях. Насколько хорошо — это мы и проверим.
В нашем распоряжении автомобиль с 2,5-литровым 171-сильным мотором, вариатором и полным приводом. Топовая комплектация LE Top напичкана множеством интересных электронных и механических систем, которые мы обязательно опробуем в разных условиях и дадим им оценку.
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