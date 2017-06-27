11 главных автоновинок лета 2019

Сезон будет насыщенным — ожидается множество российских премьер. Есть и потенциальные бестселлеры.

Лето считается «мертвым» сезоном для автопроизводителей: многие потенциальные покупатели в отпусках, живут на дачах, присматривают за находящимися на каникулах детьми, ходят в лес за грибами-ягодами — о машинах думать некогда.

Именно по этой причине компании предпочитают переносить запуск премьер на осень. Но не в этом году! На радость нам нынче они решили не затягивать с выходом новинок на рынок.

Причем многие автомобили-дебютанты весьма важные, поскольку имеют все шансы занять лидирующие позиции в своих сегментах. В их числе Hyundai Sonata, Haval F7, Renault Arkana, Toyota RAV4. Но и остальные не промах!

Мы составили для вас подборку из 11 самых интересных премьер, которые можно будет приобрести наступившим летом.

Фото: фирмы-производители