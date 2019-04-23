Haval F7 для России: известны спецификации

Кроссовер будет доступен с двумя бензиновыми турбомоторами и безальтернативным 7-ступенчатым роботом.

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Пилотное производство кроссоверов Haval на собственном заводе в Тульской области уже стартовало, но спецификации кроссовера F7 для нашего рынка оставались неизвестны.

В базе данных Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое проливает свет на эту информацию.

Кроссовер Haval F7 будет доступен у нас в передне- и полноприводном исполнениях с двумя бензиновыми турбомоторами, объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2 л (190 л.с.). Моторы рассчитаны на топливо АИ-95.

Обе версии могут быть как переднеприводными, так и с приводом на все колеса. А вот коробка передач — безальтернативный 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

У кроссовера передняя независимая подвеска МакФерсон, задняя подвеска — независимая двухрычажная. Рулевое управление — с электроусилителем.

Машина, по крайней мере в топовых комплектациях, довольно богато оснащена. Здесь есть обогрев передних сидений, кондиционер, электростеклоподъемники, парктроник с камерой заднего вида, система экстренного торможения, аудиосистема, бесключевой доступ, легкосплавные колеса диаметром от 17 до 19 дюймов, датчик дождя, регулировка руля в 4-х положениях, мультируль, как минимум четыре подушки безопасности, дневные ходовые огни, система мониторинга давления воздуха в шинах, электрическая регулировка высоты фар, система громкой связи Bluetooth, AV + MP5, USB + IPOD.

Также в качестве опций приводятся: обогрев задних сидений, люк с электроприводом, противотуманные фары, ксеноновые фары, обогрев наружных зеркал с электроприводом, круиз-контроль, кожаные кресла с электроприводом, вентиляция сидений первого ряда (опция), круговой обзор с помощью видеокамер, активный круиз-контроль, обогрев зоны передних стеклоочистителей, светодиодный стоп-сигнал.

Серийное производство Haval F7 начнется в мае. А продажи, вероятнее всего, стартуют уже в июне. Тогда же будут объявлены цены и комплектации. Планы у китайцев наполеоновские: продавать в России, Беларуси и Казахстане до 50 тыс. автомобилей в год. Потому цены должны быть ниже, чем у конкурентов, которые играют основную роль в сегменте: Toyota RAV4, Nissan X-Trail и другие.

Фото: Константин Якубов / «За рулем»

Haval F7 для России: известны спецификации
Haval F7 для России: известны спецификации
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