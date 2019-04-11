Серый «формат» надписи Haval, по мнению разработчиков, — более стильный и символизирует динамичность.

Материалы по теме Самый крутой Haval H9 — уже в продаже!

Компания «Хавейл Мотор Рус» объявила о старте продаж моделей H2 и H6 c новым логотипом. Как-то незаметно китайский производитель решил отойти от красного и синего фона логотипов в пользу более строгого — серого. Раньше авто с синими логотипами считались предназначенными для молодежи, а с красными — для спокойной, денежной и возрастной публики.

Постепенно на всех Хавейлах будут шильдики с серыми буквами на черном фоне. Оценить дизайн нового логотипа на кроссоверах H2 и H6 можно уже сейчас в салонах официальных дилеров Haval.

Более стильный и сдержанный символ бренда украшает руль и радиаторную решетку и модели H9, включая топовую комплектацию Premium.

Фото: Haval