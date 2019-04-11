Материалы по темеСамый крутой Haval H9 — уже в продаже!
Компания «Хавейл Мотор Рус» объявила о старте продаж моделей H2 и H6 c новым логотипом. Как-то незаметно китайский производитель решил отойти от красного и синего фона логотипов в пользу более строгого — серого. Раньше авто с синими логотипами считались предназначенными для молодежи, а с красными — для спокойной, денежной и возрастной публики.
Постепенно на всех Хавейлах будут шильдики с серыми буквами на черном фоне. Оценить дизайн нового логотипа на кроссоверах H2 и H6 можно уже сейчас в салонах официальных дилеров Haval.
Более стильный и сдержанный символ бренда украшает руль и радиаторную решетку и модели H9, включая топовую комплектацию Premium.
- Завод Haval в Туле, запуск которого запланирован на апрель-май 2019 года, начнет свою деятельность с выпуска кроссовера Haval F7, чуть позже к нему присоединится и купе F7x.
- Haval H9 продается в России пока только в комплектации Premium с 2-литровым турбированным мотором мощностью 245 л. с. и 8-диапазонной АКП.
Фото: Haval
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