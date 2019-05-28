Как менялся Jeep Cherokee: из внедорожника в кроссоверы

Сначала двухдверный Вагонир не имел своего собственного имени. Но в 1974 году такие автомобили с заводским индексом SJ получили знакомое нам название Cherokee.
Модель оснащали двигателями AMC. Это были как рядные «шестерки», так и большие V8. Мощность варьировалась от 110 до 215 л.с.
В 1983-м на смену первому поколению SJ пришла новая модель, которая обрела невероятную популярность. В том числе и в России. Jeep Cherokee XJ стал долгожителем и продержался на конвейере аж 18 лет! Как и предшественник, новый Cherokee был рамным внедорожником в задне- или полноприводном варианте. В линейке моторов было множество агрегатов от четырехцилиндрового рабочим объемом 2,5 литра (105 л.с.) до 4-литровой рядной «шестерки» мощностью 193 л.с. За долгую карьеру на эту модель устанавливали и множество различных коробок передач — 3- и 4-ступенчатые автоматы и 4- и 5-ступенчатые механические.
Выпускался Cherokee KJ как в заднеприводном, так и в полноприводном варианте. Двигатели были четырех- и шестицилиндровые. Коробки передач — 4- и 5-ступенчатые АКП и 5- и 6-ступенчатые механические.
Всего через шесть лет после дебюта третьего поколения была представлена новая генерация Jeep Cherokee с индексом KK. Сохранив компоновку, новый Cherokee внешне стал больше походить на рубленый XJ. Автомобиль был построен на крайслеровской платформе KA и довольствовался 2,8-литровым дизелем или 3,7-литровым V6. По-прежнему имел и заднеприводные версии, но полноприводники составляли львиную долю продаж.
В 2014 году пришло новое поколение, которое наделало немало шума. По сути, это была революция после долгого эволюционного развития Cherokee. Впервые автомобиль базировался на платформе Fiat Compact platform, что означало окончательный отказ от рамной конструкции, а также подразумевало поперечно расположенные двигатель и трансмиссию. Еще больше вопросов вызвала странная внешность — передняя оптика была разделена на две части.
Несмотря на то что Cherokee отошел от схемы классического внедорожника на заднеприводной платформе, это не помешало ему сохранить отличные внедорожные таланты.
Читать комментарии (1)