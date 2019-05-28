Как менялся Jeep Cherokee: из внедорожника в кроссоверы

Недавно обновилась одна из главных моделей Джипа — Сherokee. И это повод проследить за эволюцией классического внедорожника с рамой и подключаемым передним мостом: ведь теперь это кроссовер с поперечно расположенным двигателем.

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Многие считают, что история Jeep Cherokee ведет отсчет с 80-х годов, когда появилось поколение XJ. На самом деле это не первое поколение Cherokee — первым автомобилем с таким именем была двухдверная версия легендарного Jeep Wagoneer.

Сначала двухдверный Вагонир не имел своего собственного имени. Но в 1974 году такие автомобили с заводским индексом SJ получили знакомое нам название Cherokee.

Модель оснащали двигателями AMC. Это были как рядные «шестерки», так и большие V8. Мощность варьировалась от 110 до 215 л.с.

В 1983-м на смену первому поколению SJ пришла новая модель, которая обрела невероятную популярность. В том числе и в России. Jeep Cherokee XJ стал долгожителем и продержался на конвейере аж 18 лет! Как и предшественник, новый Cherokee был рамным внедорожником в задне- или полноприводном варианте. В линейке моторов было множество агрегатов от четырехцилиндрового рабочим объемом 2,5 литра (105 л.с.) до 4-литровой рядной «шестерки» мощностью 193 л.с. За долгую карьеру на эту модель устанавливали и множество различных коробок передач — 3- и 4-ступенчатые автоматы и 4- и 5-ступенчатые механические.

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В начале XXI века долгожитель XJ отправился на покой, а ему на смену пришло новое поколение KJ. Новый Cherokee получил передок в стиле Wrangler с характерными круглыми фарами и поворотниками. Но идеологически автомобиль не изменился. Это был по-прежнему классический внедорожник с продольно расположенным двигателем.

Выпускался Cherokee KJ как в заднеприводном, так и в полноприводном варианте. Двигатели были четырех- и шестицилиндровые. Коробки передач — 4- и 5-ступенчатые АКП и 5- и 6-ступенчатые механические.

Всего через шесть лет после дебюта третьего поколения была представлена новая генерация Jeep Cherokee с индексом KK. Сохранив компоновку, новый Cherokee внешне стал больше походить на рубленый XJ. Автомобиль был построен на крайслеровской платформе KA и довольствовался 2,8-литровым дизелем или 3,7-литровым V6. По-прежнему имел и заднеприводные версии, но полноприводники составляли львиную долю продаж.

В 2014 году пришло новое поколение, которое наделало немало шума. По сути, это была революция после долгого эволюционного развития Cherokee. Впервые автомобиль базировался на платформе Fiat Compact platform, что означало окончательный отказ от рамной конструкции, а также подразумевало поперечно расположенные двигатель и трансмиссию. Еще больше вопросов вызвала странная внешность — передняя оптика была разделена на две части.

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Неудивительно, что одним из главных пунктов при рестайлинге нынешнего поколения Cherokee стала именно внешность. В частности, передок стал более консервативным и узнаваемым.

Несмотря на то что Cherokee отошел от схемы классического внедорожника на заднеприводной платформе, это не помешало ему сохранить отличные внедорожные таланты.