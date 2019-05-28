Форвард итальянского «Ювентуса» завершил чемпионат Италии с худшим для себя показателем по забитым голам за последние 10 лет. Но это не повод не поздравить себя с концом сезона: ему только что доставили очередную автоновинку — суперкар.

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На днях в аккаунте футболиста в Instagram появилось видео, на котором он подъезжает к дому на McLaren Senna. Стоимость такого спорткара превышает миллион евро.

Футболист не стал распространяться о подробностях покупки, ограничившись лаконичной подписью: «Enjoy» («наслаждайся»).

Автомобиль и правда достоин восхищения!

Подарок с характером

Мировая презентация McLaren Senna была на Женевском автосалоне в 2018 году. Производитель рассказывал о машине в таких словах: «Бескомпромиссный дизайн в стремлении к абсолютной производительности». Senna — тот редкий случай, когда за громкими словами маркетологов стоит действительно впечатляющее содержание. Модель хоть и выглядит как гоночный болид, адаптирована для дорог общего пользования. Таких машин выпущено всего 500 экземпляров, и все они были распроданы задолго до премьерного показа.

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Под капотом у автомобиля, названного в честь чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны, установлен четырехлитровый восьмицилиндровый двигатель с двумя турбинами мощностью 789 лошадиных сил. По мнению создателей, почитатели бренда McLaren должны по звуку различать все фазы работы силового агрегата.

До сотни машина массой в 1,2 тонны разгоняется всего за 2,8 секунды. Это, кстати, самый легкий автомобиль в истории McLaren. Максимальная скорость, которую способен развить гиперкар, — 340 км/ч. Тормозной путь со скорости 200 км/ч составляет всего 100 метров.

Облик McLaren Senna, разработанный британским автомобильным дизайнером ‎Робертом Мелвиллом, футуристичен и включает в себя множество аэродинамических элементов на кузове. У автомобиля карбоновые двери со стеклянными вставками в нижней части. Открываются они практически вертикально.

Интерьер McLaren Senna выполнен без излишеств — такой, с позволения сказать, аскетизм в машине за 1 млн евро оправдывается снижением массы. Максимально облегченные кресла-ковши водителя и пассажира изготавливаются по индивидуальному заказу с учетом антропометрических особенностей людей, которые будут ездить в автомобиле. По желанию будущего владельца салон может быть отделан кожей или алькантарой. Кнопки открывания дверей и пуска двигателя расположены на потолке, а управлять настройками можно с помощью большого сенсорного дисплея. Как такового багажника в McLaren Senna нет — его функцию выполняет небольшое пространство за спинками передних кресел.

Главные машины в автоистории Роналду

Первым авто Криштиану Роналду стал Audi S3 Coupe 2000 года выпуска. Автомобиль с 1,8-литровым двигателем мощностью 210 л.с. футболист приобрел с рук, когда выступал за английский «Манчестер Юнайтед». В декабре 2018 года Audi выставили на продажу за 20 тысяч евро. Это примерно в два раза выше стандартной стоимости модели на европейском рынке.

Сегодня в гараже Роналду больше двадцати автомобилей, в том числе Bentley Continental GT (197 тыс. евро), Lamborghini Aventador LP700 (350 тыс. евро), Rolls-Royce Phantom (357 тыс. евро), Bugatti Chiron (2 млн 832 тыс. евро). Последний считается жемчужиной коллекции спортсмена… пока.