Если на кроссовере Nissan Terrano перегорит лампа ближнего света, а в бардачке не окажется запасной, ее можно заменить лампой из секции дальнего света — они одинаковые (H7).
Совет применим ко всем машинам с раздельными секциями ближнего и дальнего света, с одинаковыми лампами в них и удобным доступом к фарам.
Б. Горелов, Обнинск
Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 А·ч компании Heyner.
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