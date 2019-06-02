Перегорела лампа ближнего света — но вот неожиданное решение

Лайфхак владельца кроссовера Nissan Terrano применим ко многим автомобилям.

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Если на кроссовере Nissan Terrano перегорит лампа ближнего света, а в бардачке не окажется запасной, ее можно заменить лампой из секции дальнего света — они одинаковые (H7).

Совет применим ко всем машинам с раздельными секциями ближнего и дальнего света, с одинаковыми лампами в них и удобным доступом к фарам.

Б. Горелов, Обнинск

Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 А·ч компании Heyner.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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