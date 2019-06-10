Короткий тест на память: откуда взялась 13-я модель ВАЗа?

ВАЗ-2112, или «двенашка», — это хэтчбек десятого семейства, который начали производить в девяностые годы. «Четырнадцатая» — модернизированная «девятка». Но мало кто помнит, что была и «тринадцатая» модель, которая появилась на несколько десятилетий раньше.

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Жигули, Москвичи да Запорожцы — вот реальный ассортимент нашего авторынка образца семидесятых годов прошлого века. Волги ГАЗ-24 были практически не в счет — недоступно и безумно дорого. Между тем при ближайшем рассмотрении выяснялось, что те же Жигули разделялись на десятки разновидностей, различать которые порой было совсем непросто. Получает, к примеру, очередник заветную почтовую открытку, а там написано: ВАЗ-21013… А что это такое — никто не знает: интернета нет, спросить не у кого. А другому счастливчику достается ВАЗ-21031 — и тоже непонятно, о чем речь.

На практике понимание частенько приходило лишь в магазине, в момент оплаты. Там и выяснялось, что модель 21013 — это модификация ВАЗ-21011, но с мотором от ВАЗ-2101. А ВАЗ-21031 — это «трешка», но с двигателем ВАЗ-2106: круто по тем временам! Кому-то доставались ВАЗ-21033 — тоже «трешка», но всего лишь с «одиннадцатым» мотором. А «копейка» с двигателем от ВАЗ-21011 называлась ВАЗ-21016.

Базарить в автомагазине — мол, я записывался совсем не на это! — было практически бесполезно. Ответ простой: не нравится — не берите… Или, в лучшем случае, — ждите. Однако большинство хватало то, что дают.

Впрочем, по сути, все перечисленные модификации были ближайшими родственниками ВАЗ-2101 — и не более того.

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