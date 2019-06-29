Двигатель тепловоза, который утром привел на станцию поезд и собирался в обратный путь только вечером, не глушили. Просто потому, что его пуск и прогрев обходились дороже, чем работа на холостом ходу.

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Тепловозный дизель, в отличие от автомобильного мотора, — грандиозная конструкция высотой больше двух метров и длиной до пяти и более метров, зажатая по ширине размерами самого локомотива. Пуск и прогрев такой махины обходятся дороже, чем его работа на холостом ходу.

Запуск такого двигателя лучше всего характеризуется выдержкой из инструкции:

Пуск дизеля разрешен при температуре охлаждающей жидкости и масла не ниже +8 °С. Если температура воды и масла ниже, то их необходимо слить, а затем заправить дизель водой и маслом, подогретым до температуры 50–60 °С. Перед пуском следует открыть индикаторные краны, прокачать масляную систему и провернуть коленчатый вал от аккумуляторов, при этом убеждаясь в легкости его вращения. Это необходимо, чтобы избежать гидравлического удара при пуске в связи с возможным скоплением воды или масла в цилиндрах двигателя.

Мало того, при каждом холодном пуске отмечается износ деталей двигателя, сопоставимый с износом от движения под нагрузкой в течение нескольких суток.

Теперь понятно, почему нормальный железнодорожник предпочитал не глушить дизель своего локомотива, а сжечь несколько сотен литров топлива на холостом ходу?

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