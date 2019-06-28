Не там экономим: 80% топлива расходуется впустую!

«За рулем» объясняет, почему в современной машине лишь пятая часть топлива из бака расходуется непосредственно на движение. А на что идет остальное?

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Начнем с того, что, несмотря на все усилия, предпринятые инженерами-мотористами, сгорание топлива в двигателе остается неполным.

Около четверти энергии уходит вместе с несгоревшим топливом.

Вся теплота, получившаяся из сгоревшего топлива, делится на три приблизительно равные части. Это потери тепла с выхлопными газами, сброс тепла в систему охлаждения и тепло, превращенное в полезную работу.

Механические потери на трение в самом моторе составляют 10–20%, а механические потери в трансмиссии — около 10%.

Иными словами, до колес добирается приблизительно 20%. А если вернуться к бензобаку, то из 50 литров, залитых на АЗС, непосредственно на движение современного автомобиля будет израсходовано только 10 литров.

Это ли не повод задуматься об альтернативных принципах использования энергии, например об электромобиле…

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