Не там экономим: 80% топлива расходуется впустую!

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Около четверти энергии уходит вместе с несгоревшим топливом.
Вся теплота, получившаяся из сгоревшего топлива, делится на три приблизительно равные части. Это потери тепла с выхлопными газами, сброс тепла в систему охлаждения и тепло, превращенное в полезную работу.
Механические потери на трение в самом моторе составляют 10–20%, а механические потери в трансмиссии — около 10%.
Иными словами, до колес добирается приблизительно 20%. А если вернуться к бензобаку, то из 50 литров, залитых на АЗС, непосредственно на движение современного автомобиля будет израсходовано только 10 литров.
Это ли не повод задуматься об альтернативных принципах использования энергии, например об электромобиле…
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