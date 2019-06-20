GSM-сигнализация своими руками: совет читателя

Владелец кроссовера Renault Kaptur догадался приспособить на свою машину комплекс охранной сигнализации для дома. Одно из преимуществ такого решения — возможность включать и отключать сигнализацию как с пульта, так и со смартфона.

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На кроссовере Renault Kaptur со штатным дистанционным пуском я самостоятельно установил недорогую GSM-сигнализацию. Чтобы управлять автомобилем как с пульта, так и с телефона, выбрал комплекс охранной сигнализации для дома. Если сигнализация сработала, раздается звонок на телефон. Есть возможность включить и отключить сигнализацию с телефона. Радиус действия ограничен только зоной покрытия сотовой связи.

Для подключения сигнализации в автомобиле к блоку управления нужно подвести питание от бортовой сети и бросить провод от реле, срабатывающего при открывании дверей и багажника. Датчик удара использовал от прежней автомобильной сигнализации и также подключил к одному из входов блока управления. Один из выходных сигналов завел на светодиод, загорающийся при постановке на охрану. При попытке отключения аккумулятора сигналка переходит на резервное питание от собственной батареи и совершает звонок. При несанкционированном проникновении в автомобиль сигнализация также звонит на телефон: можно даже послушать, что происходит внутри машины.

А. Ивин, Волгоград

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