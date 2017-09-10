Kia Ceed: две полезные функции и один просчет

Kia Ceed 1.6 (128 л.с.) 6АТ
Год выпуска 2018
Изготовитель «Автотор»
В эксплуатации «За рулем» с января 2019 года
Пробег на момент отчета 18 000 км
В Сиде многими полезными функциями управляешь через меню бортового компьютера.
Как, например, автоматической блокировкой центрального замка — ее можно отключить или активировать при начале движения или включении передачи. Или функцией «умный свет», настройки которой также корректируются. Бродить по меню допустимо, только когда селектор АКП переведен в «паркинг» — возможно, это не всегда удобно, зато абсолютно правильно с точки зрения безопасности.
Хотя есть в машине и очевидные просчеты. Так, один из разъемов системы климат-контроля расположен аккурат рядом с заливной горловиной бачка омывателя. По опыту знаю, что такое электрическое соединение хорошо изолировано. Но не замкнет ли, если его по неосторожности щедро окатить омывающей жидкостью?
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