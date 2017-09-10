Kia Ceed 2018 — опыт эксплуатации — журнал За рулем

Kia Ceed: две полезные функции и один просчет

Сид прописался в редакционном парке в январе 2019-го. За полгода жизни с ним появились наблюдения и замечания, которыми явно стоит поделиться.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

Kia Ceed 1.6 (128 л.с.) 6АТ

Год выпуска 2018

Изготовитель «Автотор»

В эксплуатации «За рулем» с января 2019 года

Пробег на момент отчета 18 000 км

В Сиде многими полезными функциями управляешь через меню бортового компьютера.

Как, например, автоматической блокировкой центрального замка — ее можно отключить или активировать при начале движения или включении передачи. Или функцией «умный свет», настройки которой также корректируются. Бродить по меню допустимо, только когда селектор АКП переведен в «паркинг» — возможно, это не всегда удобно, зато абсолютно правильно с точки зрения безопасности.

Хотя есть в машине и очевидные просчеты. Так, один из разъемов системы климат-контроля расположен аккурат рядом с заливной горловиной бачка омывателя. По опыту знаю, что такое электрическое соединение хорошо изолировано. Но не замкнет ли, если его по неосторожности щедро окатить ­омывающей жидкостью?

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Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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