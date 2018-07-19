Chevrolet Aveo за 400 000 рублей: какой выбрать?

Chevrolet Aveo на вторичке — все неисправности и стоимость ремонта

Chevrolet Aveo (второе поколение)

Годы выпуска: 2012–2014

Двигатель: бензиновый, Р4, 1,6 л (115 л.с.)

Коробки передач: М5, A6

Привод: передний

качество лакокрасочного покрытия посредственное — сколы появляются довольно быстро. Но начинают ржаветь нескоро. У кузова нет слабых мест, подверженных коррозии.

МОТОРЫ: двигатель 1.6 (115 л.с.) серии F16D4 не имеет принципиальных отличий от моторов этого семейства, которыми снаряжают, например, Chevrolet Cruze и Opel Astra H. Механическая часть агрегата довольно надежна и не докучает серьезными неисправностями, но подводит всевозможное навесное оборудование.

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка беспокоит лишь частыми течами сальников. А вот автомат GM серии 6T30/6T40 очень капризен и ненадежен. Репутацию ему испортили серьезные врожденные болячки и дорогой ремонт.

ШАССИ: в задней подвеске недолго живут сайлент-блоки балки и амортизаторов, а также сами стойки, а спереди — стойки стабилизатора (расходник) и скобы тормозных суппортов. Все компоненты рулевого управления с гидравлическим усилителем имеют продолжительный ресурс.