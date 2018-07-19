Chevrolet Aveo 2012–2014:типичные неисправности — журнал За рулем

Chevrolet Aveo за 400 000 рублей: какой выбрать?

В обозначенный бюджет укладываются довольно свежие машины — с пробегом менее 100 000 км. Это примерно середина рынка, поэтому за такие деньги реально найти автомобиль в хорошем состоянии и с прозрачной историей.

Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo

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Chevrolet Aveo на вторичке — все неисправности и стоимость ремонта

Chevrolet Aveo (второе поколение)
Годы выпуска: 2012–2014
Двигатель: бензиновый, Р4, 1,6 л (115 л.с.)
Коробки передач: М5, A6
Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия посредственное — сколы появляются довольно быстро. Но начинают ржаветь нескоро. У кузова нет слабых мест, подверженных коррозии.

МОТОРЫ: двигатель 1.6 (115 л.с.) серии F16D4 не имеет принципиальных отличий от моторов этого семейства, которыми снаряжают, например, Chevrolet Cruze и Opel Astra H. Механическая часть агрегата довольно надежна и не докучает серьезными неисправностями, но подводит всевозможное навесное оборудование.


ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка беспокоит лишь частыми течами сальников. А вот автомат GM серии 6T30/6T40 очень капризен и ненадежен. Репутацию ему испортили серьезные врожденные болячки и дорогой ремонт.

ШАССИ: в задней подвеске недолго живут сайлент-блоки балки и амортизаторов, а также сами стойки, а спереди — стойки стабилизатора (расходник) и скобы тормозных суппортов. Все компоненты рулевого управления с гидравлическим усилителем имеют продолжительный ресурс.


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САЛОН: многие элементы отделки салона заметно теряют свой товарный вид к 100 000 км. Очень рано сдается обшивка руля, довольно быстро затираются кнопки и одежка сидений.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Aveo второго поколения довольно ликвиден. Он значительно отстает по потребительским качествам от лидеров сегмента, зато значительно дешевле. Хорошо продаются машины во всех модификациях, кроме хэтчбеков.

ИТОГ: Chevrolet Aveo второго поколения мучают, в основном, мелкие детские болячки. Исключение — довольно опасный автомат, с такой модификацией лучше не связываться. Даже при обилии всевозможных ­неисправностей (нервничать придется частенько) содержание Aveo не будет слишком обременительным.

Фото: Chevrolet
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Отзывы о Chevrolet Aveo (6)

Chevrolet 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Хороший уровень комфорта в городе и на шоссе. Радует динамика.

Недостатки:

Ломучий автомат.

Комментарий:

В свое время успели поменять автомат по гарантии. После ее окончания отказ коробки стал полной неожиданностью и сильно ударил по семейному бюджету. В остальном автомобиль проявил себя достойно.

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