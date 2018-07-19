Chevrolet Aveo за 400 000 рублей: какой выбрать?

Годы выпуска: 2012–2014
Двигатель: бензиновый, Р4, 1,6 л (115 л.с.)
Коробки передач: М5, A6
Привод: передний
МОТОРЫ: двигатель 1.6 (115 л.с.) серии F16D4 не имеет принципиальных отличий от моторов этого семейства, которыми снаряжают, например, Chevrolet Cruze и Opel Astra H. Механическая часть агрегата довольно надежна и не докучает серьезными неисправностями, но подводит всевозможное навесное оборудование.
ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка беспокоит лишь частыми течами сальников. А вот автомат GM серии 6T30/6T40 очень капризен и ненадежен. Репутацию ему испортили серьезные врожденные болячки и дорогой ремонт.
ШАССИ: в задней подвеске недолго живут сайлент-блоки балки и амортизаторов, а также сами стойки, а спереди — стойки стабилизатора (расходник) и скобы тормозных суппортов. Все компоненты рулевого управления с гидравлическим усилителем имеют продолжительный ресурс.
САЛОН: многие элементы отделки салона заметно теряют свой товарный вид к 100 000 км. Очень рано сдается обшивка руля, довольно быстро затираются кнопки и одежка сидений.
ХОЧУ ПРОДАТЬ: Aveo второго поколения довольно ликвиден. Он значительно отстает по потребительским качествам от лидеров сегмента, зато значительно дешевле. Хорошо продаются машины во всех модификациях, кроме хэтчбеков.
ИТОГ: Chevrolet Aveo второго поколения мучают, в основном, мелкие детские болячки. Исключение — довольно опасный автомат, с такой модификацией лучше не связываться. Даже при обилии всевозможных неисправностей (нервничать придется частенько) содержание Aveo не будет слишком обременительным.
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