Читатель «За рулем» придумал, как сделать, чтобы подголовник не мешал разместить в машине детское кресло. Пять баллов за идею!

На моей Весте подголовник мешает установить детское кресло. Если подголовник снять, не знаешь, куда его пристроить. Я развернул подголовник на 180 градусов и установил его в те же отверстия. В таком положении он не мешает. А если на это место садится пассажир, разворачиваю подголовник в начальное положение.

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

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Текст и фото: О. Четаев, Йошкар-Ола