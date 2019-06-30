На моей Весте подголовник мешает установить детское кресло. Если подголовник снять, не знаешь, куда его пристроить. Я развернул подголовник на 180 градусов и установил его в те же отверстия. В таком положении он не мешает. А если на это место садится пассажир, разворачиваю подголовник в начальное положение.
Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.
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Текст и фото: О. Четаев, Йошкар-Ола
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