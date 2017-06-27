Резиновые чехлы для подрулевых переключателей седана Фольксваген Поло его владелец позаимствовал у ГАЗели. Получилось хорошо!

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Не у всех автомобилей на подрулевых переключателях установлены пыльники, которые не только улучшают внешний вид, но и защищают узлы от грязи.

Для своего седана Volkswagen Polo я подобрал недорогие аналогичные детали от ГАЗели. Чтобы было проще установить эти резиновые чехлы, их надо слегка нагреть в теплой воде и смазать кремом для рук.

Есть вариант эстетичнее, но при этом и подороже — пыльники от подрулевого переключателя Опеля.

А. Дударев, Пермь

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Фото: А. Дударев